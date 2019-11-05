敷5天「電熱眼罩」！她雙眼突刺痛睜不開...醫一看傻了：差點失明

▲眼罩太熱，導致她眼角膜灼傷，差點失明。示意圖，與本文無關。（圖／記者趙于婷攝）



記者邱茀濱／綜合報導

3C時代的來臨，造成人們不僅上班忙著看電腦，就連下班都瘋狂使用手機，但這些習慣往往會影響我們的健康。大陸日前一名女子由於每天使用電腦工作，甚至經常熬夜加班，導致用眼過度，但她並沒有即時就醫治療，而是誤信偏方上網購買含有中藥的「電熱眼罩」，回家熱敷，不料此舉差點讓她失明。

綜合陸媒報導，湖北武漢一名35歲的李姓女子，由於經常要對著電腦加班到深夜，造成眼睛疲勞、乾澀、痠痛等症狀，於是上網花了880元人民幣（約新台幣3800元）買下配有中藥藥包的「電熱眼罩」，回家熱敷以緩解不舒服的情形。

▲連敷5天電熱眼罩，她差點失明。（圖／翻攝看看新聞視頻截圖，下同）



不料，她連續戴到第5個晚上，眼睛突然刺痛到睜不開，當下嚇得她趕緊就醫。經醫師檢查後，發現李女雙眼出現紅腫、搔癢、流淚、畏光等症狀，意味著雙眼角膜皆灼傷，且臉上還有些過敏。

武漢愛爾眼科醫院眼表及角膜專科吳尚操主任表示，發熱眼罩這類產品直接接觸肌膚，如果材質不過關，易對眼部產生傷害；而溫度過高，則易產生灼傷。他提醒市民在購買眼罩時，應慎重選擇正規廠商生產的產品。

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