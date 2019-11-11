虎林街3口滅門！小女友遭砍21刀脖子幾乎斷　老師渾身血躲學校

圖文／鏡週刊

1995年12月12日，台北市虎林街某處公寓發生滅門血案，凶手究竟是誰如此狠心？不僅將正值青春年華的女高中生于珊珊砍到血肉模糊，就連她的家人也同樣命喪刀下。警方清查于珊珊的電腦，意外發現她與國中老師杜漢成的不倫戀。原來于珊珊國中一年級時，與相差16歲的老師杜漢成展開師生戀，一談就是4年。

警方清查後，意外發現于珊珊與國中老師杜漢成的不倫戀。于珊珊國中一年級時，與相差16歲的老師杜漢成展開師生戀。後來，這段倫戀情曝光，于的養父母發現後，除了禁止他們往來，並扣留杜的教師證，還要求1200萬元封口費，威脅若不給錢就提告，結果因此埋下殺機。

警方追查通聯紀錄，發現在杜漢成與于珊珊最後一通一個多小時的通話後沒多久，于家人便遭砍殺身亡。謝松善告訴本刊：「我們直覺這起命案跟杜漢成一定有關，於是到他任職的學校找人，結果發現他的鞋子與血腳印尺寸完全吻合，且鞋上還有血跡。」警方找到杜時，他臉上還留著打鬥劃傷的刀痕，身上則搜到沾滿鮮血的凶刀。

警方將杜漢成帶回現場模擬，再次走進血跡斑斑的于家，杜竟能冷靜並仔細地回想殺人經過，令人不寒而慄。

謝松善回憶說：「杜漢成是從後陽台闖進去的，身上藏著一把水果刀，他先跟于父談判，于父再次提到1200萬元封口費的事，杜相當不滿，拿出刀子朝于父身上刺了9刀，于珊珊聽到聲音衝進房間想要制止，這時杜早已殺紅眼，隨即往女友身上狂刺22刀。」

杜漢成認為自己深愛的女友移情別戀，並與養父母聯合起來要勒索他，氣急攻心，決定殺了于家全家，尤其于珊珊的刀傷集中在頭、頸部，每一刀都深可見骨，負責鑑識的謝松善透露：「于珊珊的脖子都快要斷了！」



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