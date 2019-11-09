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「暴走保母」痛打90歲老人　被抓包竟狠嗆：我爸媽不聽話也這樣打

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家庭、暴力、打架、吵架、巴掌、耳光、虐待（圖／CFP）

▲「暴走保母」痛打90歲老人，家屬看監視器畫面心碎。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

「毆打老人竟然還理直氣壯！」大陸山西太原日前發生一起保母對僱主施虐事件，一名王姓女子僱用39歲周姓女保母，照顧自己已經高齡90歲的年邁母親，不料某日她卻透過監視器發現，周女竟然出拳、腳踹暴打她的媽媽，事件曝光後對方還囂張說「我父母不聽話也是這樣打，我為什麼不能打。」

綜合媒體報導，王女今年8月透過仲介公司僱用周女，請對方幫忙照顧高齡90歲的母親，剛開始看著周女的工作表現出色，在照顧方面相當勤快且動作迅速，就很放心的把母親交給對方，不料一段後母親卻突然反應「保母平時都在欺負人」，當時因為母親表達非常不清楚，所以她與其他家人都沒有處理。

▲▼痛毆90歲老婦　「暴走保母」還狂嗆：我父母不聽話就這樣打。（圖／翻攝自搜狐視頻）

▲保母被抓包後還嗆聲，「我父母不聽話，也是這樣打。」（圖／翻攝自搜狐視頻）

王女在母親反應後也開始注意情況，終於在某次調閱家中的監視器畫面時，發現周女竟然對她的母親用腳狠踹、打巴掌，還拖著媽媽的頭部往地上猛撞，畫面讓她看了既心疼又後悔自己引狼入室，事後立刻聯繫其他家人一起趕回家並報警處理。

周女面對警方時態度仍相當囂張，表示因為老人平時吃飯、睡覺都不是很聽話，導致自己吃飯、睡覺的時間也受影響，所以才會生氣的動手打人，還說「我在家我父母不聽話，我也是這樣打，為什麼我不能打」，讓員警聽了也很傻眼。周女最後被處以行政拘留15日、罰款500元人民幣（約台幣2100元）的懲罰。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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