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雨天買菜驚魂記！「一通電話」…女童消失在市場　阿嬤回神來不及了

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▲▼汐止暖警抱女童沿途尋親，逐戶詢問助返家。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲女童雨天迷失在菜市場，警抱女童沿途尋親。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／新北報導

雨天的菜市場依然人來人往好不熱鬧！外婆牽著寶貝孫女去買菜，卻因「一通電話」造成2人走散……。人群中只見一名身穿粉色洋裝的短髮女童，獨自一人不斷在附近徘徊半小時之久，員警先抱著女童沿途尋親但未果，便將她帶回派出所；而外婆發現孫女不見了，馬上衝向派出所求救！祖孫2人順利重逢，結束了一場驚魂記。

日前上午10時許，熱心民眾發現有疑似走失的女童，隨即通報員警。但當員警上前關心詢問女童是否獨自一人？叫什麼名字？今年幾歲？等等，女童都無法明確回答，員警觀察女童身上的衣物及身體皆是乾淨的，判斷應走失不久，便一手抱起女童在市場周邊繞，並沿途詢問數間攤販與店家是否看過女童或認識女童的家長，最後終於有店家向員警提供資訊，表示方才有一名老婦人也在沿途詢問女童行蹤，只可惜老婦人已經走遠了。

▲▼汐止暖警抱女童沿途尋親，逐戶詢問助返家。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲外婆因接了一通電話，讓孫女離開視線而走散，所幸最後順利團圓。（圖／記者孫于珊翻攝）

由於當時下起滂沱大雨，員警擔心女童淋雨而感冒，只好暫時先將女童帶返所休息。不久後，女童的外婆慌張地跑進派出所直說「我的孩子走失了！」一看到坐在椅子上的孫女更是過去激動抱住，並用台語擔心地說：「妳走不見，阿嬤很煩惱！妳知道嗎！」

外婆向員警表示，當時在市場買菜時，因接了一通電話，一不留神，孩子就消失在市場內了，她對此深感愧疚，也感激員警的幫忙，並承諾以後會更加注意孩子的安全與動向。

員警也叮嚀，由於小孩子好奇心及活動力強，要時刻注意孩子的安全及動向，別讓他們離開視線，以免走失或發生危險。

►偷偷分享少女秘密！

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