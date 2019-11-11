遭保母重摔！1歲女童「右半邊全癱+腦部萎縮」　媽媽出庭淚噴：一星期要復健5天

記者白珈陽／台中報導

台中一名一歲女童6月遭保母猛摔到地虐待，幾乎變成了植物人，可能會因此半邊終身癱瘓，而離譜的是，事發至今保母從未主動關心過女童傷勢，還推託說自己沒錢和解，讓家屬相當難以接受。此外，女童的母親11日也親自帶著女兒到法院開庭，希望司法可以還給女兒一個公道。

▲媽媽出庭噴淚，希望司法還給女兒公道。（圖／記者白珈陽攝）

女童的媽媽表示，「一開始有救起來，只要復健我覺得沒關係，但後面核磁共振，得到的結果，讓我覺得我好像救她是錯的，她每天一個禮拜五天在復健，一般一歲小孩應該是爬、玩，給家人帶出去玩，我覺得說她為什麼要受這種委屈？最後不管關幾年、判多少，對我女兒都還是不公平，她才活1年多就遇到這種事，比我們所有人都少，對她很不公平。」

▲女童媽媽表示，女兒現在一星期要復健5天。（圖／記者白珈陽攝）

女童的媽媽也表示，「我發現她右腦在萎縮，眼科醫生也說，妹妹處於右邊癱瘓狀態，一顆眼球分一半的話一個看左一個看右，她處於右癱，等於她右邊是看不到的，但左邊可能看得到影子、光，有一點點反應」。

此外，她也提到，「現在要請24小時專人看護，很容易就吐，腦壓會讓她很不舒服，所以才會24小時專人看護，但這種都沒有補助」此外，她也表示，「最不滿的是，保母覺得她認罪了有悔意，但她只是在法官面前，在我們家屬前沒有，一開始打給我所有都不知道，所有都不承認，直到第二次收押之後才承認，但這並不是對我們有悔意。」

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