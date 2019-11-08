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他握「XXXXL號AirPods」網愣：吹風機嗎？　超狂真相曝...真的可以用！

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I made a large (10" tall) fully functional (bluetooth) AirPod from r/mildlyinteresting

記者張嘉晏／綜合報導

蘋果藍芽耳機「AirPods Pro」於10月底已在美國、日本等25個國家開賣，最快12月在台上市。不過有網友日前就貼出一張「超巨AirPods」的照片，握在手上的樣子就像吹風機一樣，讓眾人都驚呼「這是腦洞專用的吧」、「這是XXXXL號」。

「耳洞比較大而選了最大款，貨寄到時傻眼了！一名網友日前就在臉書「爆笑公社」中發文，只見圖中，原本比手掌還小的AirPods，尺寸竟然直接升級好幾倍，雖然模樣相同，但就是無法塞進耳朵裡。

網友們看到這誇張景象都驚呼連連，「apple 款吹風機？HairHot！」、「立體環繞音效的吹風機」、「這是浩克專用的單耳藍芽耳機吧」、「這是藍芽喇叭吧」、「蓮蓬頭的概念」。

不過仔細一查才發現，這個巨大耳機其實是國外網友利用3D列印所製作出來的「藍芽喇叭」。據USA Today指出，網友 Master_Aar利用3D列印加上陽春的喇叭，花了20多個小時製作出這個10英吋（約25.4公分）的成品，而影片中也可見，巨型AirPods的確是可以放出音樂的。

請繼續往下閱讀...

雖然有許多網友詢問他是否會量產販售，但他表示目前並無這個打算，不過未來可能會提供教學步驟給果粉們參考。

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