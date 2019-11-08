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Surface Pro X大拆解！iFixit：比其他Surface、iPad還容易維修

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▲Surface Pro 拆解。（圖／翻攝自iFixit）

▲Surface Pro X 拆解。（圖／翻攝自iFixit）

記者陳心怡／外電報導

國外拆解網站iFixit日前拆解了Surface Lap 3，今年的Surface可修復性提高了許多。iFixit稍早又拆解今年的新品Surface Pro X，在可維修性方面獲得了6分，較先前的Surface Go或iPad都容易修。

微軟在今年10月的年度Surface活動中發布了Surface Pro X以及Surface Pro 7和Surface Laptop 3。在新Surface硬體中，Surface Pro X是最晚發售的。

不過Surface Pro X的可修復性卻很高，iFixit透過拆解發現，用戶可自行輕鬆升級Surface Pro X的固態硬碟，不需要破壞設備即可確保數據安全。

使用的螺絲都是標準的梅花形螺絲，許多組件都是模組化，可以獨立更換。但是，幾乎所有維修都需要移除顯示器，需要小心敲動。電池則是牢固地粘在連接器，固定在主板下方，需要完全拆卸才能維修。

SSD固態硬碟用戶完全可以自己更換，僅需要SIM卡彈出針和T3螺絲刀即可，而無需卸下顯示器，與Surface Laptop 3中的固態硬碟相同。

此外，Surface Pro X還是業界第一款採用泡沫膠粘劑固定螢幕的平板電腦，因此維修時不需要加熱或去除溶劑。

iFixit將Surface Pro X在滿分10分的可維修性等級中評為6分，使其成為微軟硬體產品中可維修性最高的Surface平板電腦，它也比蘋果目前任何一款的iPad還更容易維修。假設微軟在未來幾年繼續使用Surface Pro X的設計語言來構建新硬體，那麼這種可修復性將是一個令人鼓舞的事情。

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