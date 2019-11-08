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歐盟調查Apple Pay　是否涉及反托拉斯法

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▲Apple Pay。（圖／翻攝自Apple官網）

▲歐盟擬以反競爭法調查 Apple Pay。（圖／翻攝自Apple官網）

記者謝仁傑／綜合報導

歐盟擬以反競爭法調查 Apple Pay，歐盟競爭事務專員維斯特格（Margrethe Vestager）在葡萄牙里斯本舉行的 Web Summit 科技會議上說：「出於競爭因素，我們接獲許多針對 Apple Pay 的投訴。」蘋果的數位錢包正在扼殺支付市場上的競爭。

「因為行動支付，人們發現在市場上的競爭難度也越來越高。」 Apple Pay 現在在所有歐盟成員國均可使用，風險投資公司 Loup Ventures 估計其中 88％ 的用戶不在美國。儘管它正不斷地與微信和三星支付這樣的公司競爭，但它目前在全球擁有 3.83 億用戶，超過了像是 Google Pay 和 Amazon Pay 這樣的行動支付平台。

歐盟的執行機構歐盟委員會（European Commission），表示也正在調查音樂串流媒體競爭對手 Spotify 對蘋果的反托拉斯投訴，該投訴與 App Store 中的條款有關。Vestager 回應，歐盟正在分析蘋果對 Spotify 投訴的回應。

Vestager 對監管美國大型科技公司採取強硬立場，在過去兩年中對 Google 處以超過 95 億美元的反托拉斯罰款。她並沒有評論 Google 收購智能手錶製造商 FitBit 的細節，但表示「如果公司因為數據而合併，我們會感到擔憂。」

▲Facebook目前難以在印度推出Calibra的服務。（圖／路透）

▲Facebook 提出的「天秤幣」被質疑可能影響競爭、洗錢、恐怖主義融資和破壞金融穩定。（圖／路透）

今年7月，歐盟正式對亞馬遜的雙重角色，「既是商家、又是市場」的問題，展開反壟斷調查。

Vestager 表示委員會也正在調查 Facebook 的市場 Marketplace，Marketplace 允許用戶在平台上買賣產品。她說：「我們一直在探討有關 Marketplace 及其運作方式之中所產生的問題。」

Vestager 補充說，歐盟正在努力檢查 Facebook 提出的「天秤幣加密貨幣項目」，監管機構正在調查其影響競爭、洗錢、恐怖主義融資以及破壞金融穩定的擔憂。她說：「我們對Facebook將推出『天秤幣』（Libra）產生的影響深感憂慮。」

外媒：歐盟擬發行公共數字貨幣　制定加密貨幣遊戲規則

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