玻利維亞檢方外傳下令抓人！　前總統怒嗆「逮捕令非法」：政變破壞法治

▲玻利維亞國家電視台（Bolivia TV）報導莫拉萊斯請辭的消息。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）、副總統賈西亞（Alvaro Garcia Linera）10日雙雙下台，當局已展開選舉舞弊調查，國家選委會主席與副主席也被逮捕。外傳政府已發出莫拉萊斯的逮捕令，並出動警力與國家武裝部隊在查帕雷省（Chapare）展開搜查，莫拉萊斯得知消息後，強調逮捕令實屬非法。不過，稍早警方負責人已透過媒體公開澄清，政府並未發出逮捕莫拉萊斯的指令。

▲ 莫拉萊斯位在玻利維亞中部城市哥查班巴（Cochabamba）私宅的肖像畫被破壞。（圖／達志影像／美聯社）

綜合路透社、俄羅斯衛星通訊社報導，在莫拉萊斯、賈西亞相繼請辭後，本應接下總統大位的參議院議長薩爾維埃拉（Adriana Salvatierra）也遞出辭呈，目前參院第二副議長阿涅斯（Jeanine Anez）已宣布接下總統職務，且有意舉行新一輪大選。阿涅斯向媒體Unitel透露，「我11日將會在首都拉巴斯（La Paz）正式就任總統一職，有序移交行政職權，要求舉行新的選舉。」

玻利維亞政府透過聲明表示，「檢方已經開始調查選舉期間的犯罪情事，包括偽造文件、操縱訊息、更改隱匿選舉結果及選舉名單、濫用職權。」

多家當地媒體稍早報導，玻利維亞反政府示威領袖卡馬丘（Luis Fernando Camacho）已證實當局指示警方、部隊正在尋找莫拉萊斯的身影，企圖進行逮捕。但國家警察局長卡爾龍德（Vladimir Yuri Calderon）反駁，強調政府並未發出莫拉萊斯的逮捕令，並斥責這些報導是假新聞。

▲▼ 玻利維亞動亂並未因莫拉萊斯的下台全面停歇。（圖／路透，下同）

儘管莫拉萊斯已經辭職，但當地動亂並未因此全面停歇，至少15輛車被燒毀，外傳莫拉萊斯的資產也遭到蓄意破壞。

目前莫拉萊斯已在推特發文表示，「我要向全世界、玻利維亞人民告發這一點，有名警官公開宣布，他被指示要對我執行非法逮捕令，同時暴徒襲擊了我的家，且政變也破壞了法治。」

Denuncio ante el mundo y pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona; asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 11, 2019



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