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一張圖看蔡英文買地史！　33歲擁15筆內湖重劃區

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▲▼一張圖看蔡英文買地。（圖／國民黨提供）

▲一張圖看蔡英文買地。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜遭爆，54歲時在台北市購買7200萬豪宅，但事實上韓國瑜是用貸款，而且尚未過戶，就認賠賣出。國民黨10日在臉書貼出一張總統蔡英文買土地的歷史，資料顯示她在年僅32歲時，就買下15筆土地，9年後一口氣賣掉，估計獲利1.8億。

國民黨表示，內湖第六期市地重劃作業，當時只是副教授的蔡英文，就搶先在民國77年買了15筆艱苦人的土地，直到85至86年之間賣出，最後變成現在遠雄的海德堡科技中心。

國民黨質疑，蔡英文如果沒有管道，怎麼能夠及時買下即將重劃的土地？買下15筆土地的錢，又是誰給妳的？之後賣掉15筆土地給趙藤雄，獲利至少有1.8億元，財報中怎麼不見了？

國民黨痛批，連綠營的呂秀蓮都曾說過，蔡英文從過去到現在在兩黨間「永遠屬於權貴階級」，難怪不懂得小老百姓的苦痛。

事實上，蔡英文炒地案早在2015年就被爆出，當時的民進黨發言人王閔生宣稱，蔡英文購買土地的資金來源包括借貸和父母從小幫她進行的長期理財規畫。現任的勞動部長許銘春是蔡英文當時的法律顧問，她反駁國民黨立委的計算方式，稱當時蔡英文獲利估計僅4130萬。

蔡英文日前則表示，有關內湖土地的事，上次總統選舉國民黨吵過一次，當時都已釐清，舊事重提沒有意義，她的財產申報已是很長時間的財產也都是長期持有，經過一一檢驗，尤其她參加過這麼多次選舉，已被檢驗過很多次。

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