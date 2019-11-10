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新北玄天上帝文化祭　全台300神尊遶境五股蘆洲祈福

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▲ 新北玄天上帝文化祭 全台300神尊遶境五股蘆洲祈福。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北玄天上帝文化祭，全台300神尊遶境五股蘆洲祈福。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為期3天的新北市玄天上帝文化祭進入最後一天，10日在五股區二重疏洪道舉辦平安遶境活動及藝陣大會師，來自全台100多家宮廟共300尊玄天上帝神尊遶境五股、蘆洲區，全程約18公里。新北市長侯友宜也前往參拜祈福，與民眾感受一年一度的宗教盛會。

侯友宜表示，每年新北市道教玄天上帝會聯合，新北市內百家主祀玄天上帝的宮廟，規劃一系列的文化祭相關活動。今年特別結合「公益」及「孝親」為主軸，包含祈福法會、物資救濟、弱勢團體手做創意品、尊親孝道等活動，讓社會大眾參與活動之餘，也能發揮愛心幫助弱勢及展現對長輩的孝思。

▲ 新北玄天上帝文化祭 全台300神尊遶境五股蘆洲祈福。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北玄天上帝文化祭，新北市長侯友宜也前往參拜祈福。

新北市道教玄天上帝會理事長林春夏表示，玄天上帝具有慈悲救世、濟弱、扶貧之仁愛精神，秉持玄天上帝慈悲濟世的精神，今年將傳統活動融入公益元素，推廣社會服務理念，讓宗教文化更具有社會敎化與生活教育之目的。

民政局長柯慶忠表示，每年舉辦的玄天上帝文化祭是新北市的重要盛事之一。為照顧在地弱勢團體，促進其創業與就業，今年文化祭活動現場，首次展售弱勢團體精心研製的糕點、果醬、手工藝品等商品和特色攤位，彙整在地公益慈善能量，幫助更多需要的人。

另外，今日是文化祭最後一天活動，現場除了有消災祈福平安橋及寫下祈求願望的祈福卡，玩轉好運遊戲還能免費得到玄帝加持過的悠遊卡、小令旗、鑰匙圈、平安糕、錢母福袋等1200份的平安紀念品，讓參與民眾能將玄天上帝的庇佑帶回家。

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