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「VVV」勝利車牌提早40年現身！　11/18起開放競標...3000元起跳

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▲▼「VVV」勝利車牌提早40年現身，11/18起網路開放競標。（圖／公路總局提供）

▲公路總局提前規劃製作「VVV」勝利車牌，11/18起網路開放競標。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／台北報導

繼推出BMW編碼號牌之後，公路總局又再提前規劃製作英文編碼為VVV的特殊熱門號牌，將自11月18日起標售，預計於11月20日決標。這次競標的號牌號碼為VVV-0033～VVV-0063（不含「4」）及VVV-9999，共計20副。

自用小客車號牌若依現行號牌編排順序，約40年後（民國148年）才會編排製作VVV號牌，為符合民眾期待，規劃提前製作。公路總局表示，VVV之編碼號牌，因V象徵（Victory）勝利，3個V更彰顯其價值及代表性，英文字母VVV編列製作之號牌，代表為「勝利車牌」或稱為「勝利的車牌」。

請繼續往下閱讀...

不過，考量以後民眾需求，將採專案控管製作競標號牌的數量，今年度先規劃製作150副，第一次20副號牌將於11月18日起開放競標，民眾可用自然人憑證，並加入監理服務網會員，於公告標售時段，即可上網參與競標屬意的號牌。其中，「VVV-9999」起標價為6000元，其他VVV-0033～VVV-0063（不含「4」）車牌起標價則是3000元。

▲▼「VVV」勝利車牌提早40年現身，11/18起網路開放競標。（圖／公路總局提供）

▲「VVV-9999」起標價為6000元，其他VVV車牌起標價則是3000元。（圖／公路總局提供）

相關號牌起標、決標時間，民眾可以在「監理服務網」→號牌標售→標牌公告（網址：https://www.mvdis.gov.tw/m3-emv-plate/bid/announce）瀏覽查詢。

公路總局提醒，有意願參加標牌的民眾，參加競標的會員帳號所設定最高競標金額或出價超過新台幣30萬元時，須先線上即時轉帳繳交20%（即6萬元）保證金，才能繼續參與競標。

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