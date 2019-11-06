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攝影師口袋名單！全台30條「絕美公路」大PK　你最愛哪一條？

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▲▼台61線，298k+613～305k+750．七股。（圖／公路總局提供）

▲台61線，七股路段美景。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／台北報導

台灣公路景觀豐富多元，城市、鄉野、高山、海邊等不同美景，常成為攝影師、廣告商或導演的口袋名單。公路總局發起台灣10大景觀公路票選活動，先篩選出30條路線要讓民眾投票，只要參加活動就有機會獲得最大獎ZenFone 6及捷安特高級自行車。

▲▼公路總局發起台灣10大景觀公路票選活動。（圖／公路總局提供）

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▲公路總局發起台灣10大景觀公路票選活動。（圖／公路總局提供）

公路總局從全台省道公路中優先篩選近5年交通部金路獎優良景觀類得獎路段、優秀攝影作品及曾於相關媒體報導露出或在地推薦之路線，共計30條路線，舉辦台灣十大景觀公路票選活動。投票時間自11月6日中午12時起至12月1日晚上23時59分止，只要以Facebook帳號在票選平台進行登錄，即可票選心目中最美的景觀公路，並參加抽獎。

▲▼台21線，70k+000～75k+000．水里。（圖／公路總局提供）

▲台21線，水里路段美景。（圖／公路總局提供）

在30條路線中，包含有北海岸（台2線）、太魯閣（台8線）、蘇花公路（台9線）、花東海岸公路（台11線）、合歡山（台14甲線）、阿里山公路（台18線）和高雄田寮月世界（台28線）等多條路線，每條路線都有特殊的地理特質與磅礡的美景，更是眾所皆知的打卡熱點。

▲▼台7丙線，0K+000~12K+000天送埤。（圖／公路總局提供）

▲台7丙線，天送埤路段美景。（圖／公路總局提供）

活動期間每周將抽出參加獎及分享Facebook貼文活動獎，獎品除了數量有限的祝好運貫通石、Ikea無線充電器、星級旅遊住宿券、Garmin Forerunner 35 心率智慧跑錶、迪卡儂3人加大透氣涼感快開兩秒帳外，凡曾投票給總票數前十大景觀公路者（截至12月1日止），更有機會獲得最大獎ZenFone 6及捷安特高級自行車（Liv ALIGHT 1 DISC 城市運動好easy 2020年式） 。

▲▼台14甲線，26k+500～32k+885．合歡山。（圖／公路總局提供）

▲台14甲線，合歡山路段美景。（圖／公路總局提供）

「票選台灣最美十大景觀公路」活動網站：https://campaign.cw.com.tw/smiletaiwan/2019roadtop10-105

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