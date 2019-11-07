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吳禹寰要求仁德區違規車輛拖吊能自辦　黃偉哲：適法性還要研究

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▲台南市議員吳禹寰針對仁德區違規車輛拖吊，希望也能納入自辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員吳禹寰針對仁德區違規車輛拖吊，希望也能納入自辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員吳禹寰針對仁德區違規車輛拖吊，原與緊鄰的東區一起委外經營，卻因東區將從明年起收回自辦，但仁德區卻跨區劃入中西區及北區委外，未來仁德區民眾取車路途遙遠，希望也能納入自辦。

交通局長王銘德說，可納入明年中委外業務屆期考慮，市長黃偉哲認為仁德區的拖吊車可使用者付費方式借用東區拖吊場，但適法性還要研究。

吳禹寰議員表示，因仁德區與東區地理位置緊鄰，因此市府將拖吊業務委外時，二個行政區是綁在一起的，不料因為東區的違規車委外糾紛時起，在當地議員要求收回自辦下，從明年起東區違規車輛拖吊將不再委外，但仁德區卻跨行政區與北區及中西區綁在一起委外，未來除非在仁德區另闢拖吊場，否則仁德區的拖吊車將拖回北區拖吊場，導致仁德區民眾將面臨取車得跨區，造成不便，他希望市府能考慮將仁德區的違規車輛拖吊業務也收回自辦。

吳禹寰議員強調，為了用路人安全，他支持違規車輛拖吊，然仁德區卻沒拖吊場，不應該委外。但交通局長王銘德解釋說，東區的違規車輛拖吊，因委外業者品質不佳才收回自辦，加上明年將增加大批警力，才會收回自辦。由於仁德區沒有拖吊場設置，若另外委外或租借拖吊場不合經濟效益，此案明年中委外業務屆期再討論。但市長黃偉哲表示，民眾汽機車被拖吊心情已不佳，若還要跨區取車可能會更火大，他認為可以使用者付費方式協商借用東區拖吊場，但適法性還要研究。

居民高達近3千多人的台南市二空新村，原有的菜市場在眷舍拆除後廢除，眷戶需跨區跋涉到遠在３公里遠的崇德市場買菜，這對當地高達四分之一是65歲以上老人非常不便，儘管原眷舍附近馬路有攤販擺攤，但對獨居老人及年眷戶造成安全威脅，雖然地方多年來不斷向市府反映，但仍未得到善意回應，市議員吳禹寰7日以該案已成為當地民眾『求不得的苦』，並直言已公告實施的臨旁配合二空新村整體規劃的都市計畫變更計畫，預計將在3年內闢建居住1200多人的低碳社區，也沒規劃市場用地，凸顯二空新村興建市場已迫在眉睫。經發局長郭阿梅說將做評估調查。市長黃偉哲表態可討論興建，並研究徵收可行性。

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