皮卡丘軍團現身信義區！　寶可夢遊行連3天...還有超嗨150人對戰大會

▲The Pokémon Company將舉辦《寶可夢 劍／盾》發售慶祝活動 。（圖／翻攝自寶可夢 台灣粉絲專頁）

實習記者羅明輝／綜合報導

寶可夢迷們千萬不能錯過，可愛的皮卡丘軍團要現身台北市信義區啦！The Pokémon Company最近宣布，為了慶祝任天堂 Switch 遊戲「寶可夢 劍／盾」上市，將在11月15日至12月1日於信義區舉辦相關紀念活動「巨寶可夢」（Pokémon MAX）。屆時除了有《寶可夢 劍／盾》遊戲試玩區，讓寶可夢迷能搶先體驗外，還有不少深受喜愛的人氣寶可夢，也將加入香堤大道遊行隊伍，與大家一起狂歡，簡直就是寶可夢迷的天堂！

隨著玩家們期待已久的「寶可夢 劍／盾」遊戲將在本月15日正式上市，The Pokémon Company 專程設計了一系列慶祝活動來讓寶可夢迷同樂，過去要特地前往日本才能體驗的「寶可夢遊行」，將在15日到17日在台北市信義區香堤大道展開。除了有大朋友、小朋友最愛的皮卡丘、伊布等高人氣寶可夢參加外，也特別邀請到不少知名藝人、Youtuber 共襄盛舉。

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▲ 過去在日本才能見到的大量皮卡丘遊行活動，現在在台北信義區也能見到。（圖／翻攝自日本ポケモン臉書專頁）

活動現場除了有各種大型寶可夢氣球外，還設置了寶可夢販售區，發售限量週邊產品；當然，會場也設置了「寶可夢 劍／盾」遊戲體驗區讓玩家們嘗鮮，搶先進入全新的寶可夢世界一探究竟；主辦單位甚至準備了限定小禮物，只要完成Pokemon GO的期間任務，就有機會可以獲得，實在是讓人聽了相當心動！

同時，主辦單位還將在11月24日、12月1日這2個禮拜天，舉行《寶可夢 劍／盾》150人對戰大會，將在事前隨機抽選出 150 名的玩家參加，冠軍還可獲得榮耀獎盃！歡迎所有想體驗真正對戰的寶可夢迷踴躍參加，活動地點就在新光三越 A9 之 9 樓會場。

▲ 會場還設置 「寶可夢集換式卡牌」對戰區域，讓玩家們互相切磋。（圖／翻攝自Pokémon粉絲專頁）

另外，在 11月16日、11月17日、11月23日、11月24日、11月30日、12月1日，連續 3個週末，會場將設置台灣版「寶可夢集換式卡牌」對戰區域，歡迎玩家們攜帶自己的專屬牌組前來參賽。如果還不知道要怎麼玩，或者對於規則有疑問的寶可夢迷，現場也有免費的「寶可夢集換式卡牌教室」教學。

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