跑步瘦了5公斤　陳明文挑戰奮起湖3公里路跑

▲陳明文奮起湖路跑。（圖／讀者提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨籍嘉義縣第二選區立法委員陳明文，10日上午參加嘉義東北扶輪社2019「扶輪心感恩情」奮起湖慈善公益馬拉松親子3公里的賽事。陳明文笑說，第一次跑馬拉松就在嘉義奮起湖別具意義，也檢驗自己近期練跑成果。

嘉義東北扶輪社舉辦2019「扶輪心感恩情」奮起湖慈善公益馬拉松今日上午在嘉義縣竹崎鄉奮起湖中和國小開跑，立法委員陳明文也特別前往參加，並小試身手參與3公里親子組賽事，不少跑者看到有立法委員跟他們一起比賽都感到很新鮮，沿途彼此加油打氣。

陳明文表示，其實最近他除了立法院開會之外，大部分時間都在選區和鄉親座談，了解地方問題並解決，但也沒有忘記要運動健身，日前更開始跑步，並接受立院超馬一哥趙天麟的指導，還拍攝影片來記錄自己跑步的過程，分享給網友們觀賞。

陳明文笑說，最近跑著跑著也看到了成果，體重瘦了快5公斤，可見跑步真的對身體健康真的有幫助，希望未來能不斷挑戰自己，往更遠的目標邁進。

陳明文指出，這次選擇奮起湖馬拉松參加也別有意義，嘉義東北扶輪社透過舉辦這次的賽事，結合嘉義在地旅遊與公益，不僅可以讓更多人能夠一覽阿里山奮起湖的美景，主辦單位也會捐贈結餘經費24萬，來幫助偏鄉中和國小的太鼓隊做未來發展之用途，也希望大家有空多來嘉義阿里山遊玩，體驗不一樣的台灣之美。