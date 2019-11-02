國民黨7連霸女議員「市府翻桌丟手機」　無罪理由曝光

▲鍾淑英在市府翻桌丟手機一案，日前審判終結，法官認為鍾沒有積極攻擊意圖，也沒有損害對方人格與評價，不構成罪，判鍾無罪。（資料照）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市七連任的女議員鍾淑英2017年12月底，到市府向市府秘書長索取資料時，將秘書長陳章賢的電腦與桌面文件掃落在地，陳發現後邀請她到辦公室密談遭拒，雙方不肯退讓、僵持不下時，未料鍾憤而將手機扔向他身上，過程經媒體報導後，遭到檢察官主動偵辦並提起公訴。新竹地院法官日前審判終結，認為鍾丟手機的行為，既沒有積極攻擊陳章賢的意圖，也沒有損害陳的人格與評價，不構成罪，判鍾無罪。

▲鍾淑英(右2)是新竹市國民黨7連霸的女議員。（圖／翻攝鍾淑英臉書）

鍾淑英7連任市議員，2017年12月底因懷疑市府涉及弊案，要求人事資料，卻遭秘書長陳章賢擱置，因此去找他理，結果見他不在辦公室，就將其桌面文件及電腦掃落地上。陳返回辦公室，請她入室相談遭拒，陳也不願在辦公室外談，雙方僵峙，鍾憤而拿手機朝陳身上丟擲，令陳一臉錯愕，雖受辱但陳並未提妨害名譽告訴。

事後，鍾卻遭PTT披露，媒體也同時報導此事，新竹檢方並對她提起公訴。

鍾淑英向法官表示，當時確實很氣憤，但絕對沒有將手機往他身上丟，沒有妨害公務的用意跟企圖，更表示，她與陳章賢有交情，不會拿手機丟他，當時心態是真的很生氣，但沒有想要做羞辱秘書長的行為，當晚就向秘書長道歉了。

而委任律師也表示，鍾只是情緒激動，就妨害公務部分，客觀上未將手機丟向陳章賢，並無強暴行為，且主觀上也無妨害公務之故意；就侮辱公務員部分，丟擲手機的行為，並未有何抽象謾罵或減損他人人格及社會評價之狀況，客觀上並不是侮辱行為，主觀上她也沒有無侮辱公務員的犯意。

陳章賢也證稱，鍾當時有些情緒，拿手機往他的方向丟，不是要傷害他，更表示，人在有情緒時做這樣的動作，是可以理解，不覺得鍾有污辱他的意思，他說，與鍾是好友，這1 、20年合作很多事情，非常密切，有時人會有一時失控，也不認為鍾議員是針對他丟。

法官勘驗監視影片，發現鍾淑英丟擲手機的對象顯然非直接針對陳章賢，加上其他證人證詞，鍾淑英丟擲手機之行為，顯然與妨礙公務罪所要求之積極攻擊公務員或物品的要件不符。法官認，鍾淑英丟手機的行為並沒有貶損陳的人格，因此侮辱公務員罪也不成立，因此判鍾無罪。

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