2嗆女為錢互罵　法庭播音檔很尷尬「器官與動詞超多」

▲彭女不滿李女欠錢不還，大罵「膣屄會爛去」、「四界（到處）讓人姦、垃圾鬼、勾搭同事且同居3年」遭到李女提告求償100萬元。（圖／Pexels）

記者陳凱力／新竹報導

一名彭姓女子因不滿友人李女欠錢不還，竟衝到李女上班的水果行破口大罵「膣屄會爛去」、「四界（到處）讓人姦、垃圾鬼、勾搭同事且同居3年」遭到李女提告求償100萬元。法官認為，彭女在不特定公眾得以自由出入的地方，提及女性身體私密處及指摘原告四處與人發生姦淫等言詞，不忌憚為他人所聽聞，衡諸一般社會通念，確足使李女在社會上評價受到貶損。最後判彭女應賠償15萬元。

李女指控，彭女因與她有債務糾紛，於2018年10月5 日下午前往她上班的地方，以台語辱罵自己「膣屄會爛去」、「四界（到處）讓人姦、垃圾鬼、勾搭同事且同居3年」等不實惡言，她更因此於同年12月底遭公司解雇，影響家計甚鉅，精神上亦受有痛苦，憤而向彭女求償100萬元。

彭女坦承出言辱罵，但辯稱是李女惡意否認實際所欠詳細正確金額，再故意拖欠拒絕清償債務，對於還錢要求，更是置若罔聞，態度惡劣，她才會氣不過批評對方，但李女當下反擊「你才是四處給人突」、「你才會爛去」、「你也是垃圾鬼」等語罵她，甚至還公然辱罵「你劈腿」等語。

法官當庭播放雙方對話光碟，彭女大罵「你四界（到處）讓人突」、「垃圾鬼」、「膣屄會爛掉」、「你家都好啦，不講人的事情，你家有多好講人劈腿」、「你見笑你見笑你垃圾鬼」，李女也反罵「你才四界（到處）讓人突」、「你有劈腿」、「垃圾人講垃圾話」』等語。

法官認為，彭女在不特定公眾得以自由出入的水果行處所，提及女性身體私密處及指摘原告四處與人發生姦淫等言詞，不忌憚為他人所聽聞，衡諸一般社會通念，確足使李女在社會上評價受到貶損。最後判彭女應賠償15萬元。

★圖片為版權照片，由免費圖庫Pexels供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

►虐死9幼貓新竹男身分曝光 同事證實早落跑：知道他養貓但不知這麼變態



►孽子嫌出菜慢「整桌砸還老母」竹棍狂毆 傻眼！保護令才剛核



►裝潢工噁撩「穿睡衣有激凸」 她崩潰大哭：請來的工人很壞

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

