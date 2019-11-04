　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2嗆女為錢互罵　法庭播音檔很尷尬「器官與動詞超多」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼憤怒，焦慮，生氣。（圖／Pexels）

▲彭女不滿李女欠錢不還，大罵「膣屄會爛去」、「四界（到處）讓人姦、垃圾鬼、勾搭同事且同居3年」遭到李女提告求償100萬元。（圖／Pexels）

記者陳凱力／新竹報導

一名彭姓女子因不滿友人李女欠錢不還，竟衝到李女上班的水果行破口大罵「膣屄會爛去」、「四界（到處）讓人姦、垃圾鬼、勾搭同事且同居3年」遭到李女提告求償100萬元。法官認為，彭女在不特定公眾得以自由出入的地方，提及女性身體私密處及指摘原告四處與人發生姦淫等言詞，不忌憚為他人所聽聞，衡諸一般社會通念，確足使李女在社會上評價受到貶損。最後判彭女應賠償15萬元。

李女指控，彭女因與她有債務糾紛，於2018年10月5 日下午前往她上班的地方，以台語辱罵自己「膣屄會爛去」、「四界（到處）讓人姦、垃圾鬼、勾搭同事且同居3年」等不實惡言，她更因此於同年12月底遭公司解雇，影響家計甚鉅，精神上亦受有痛苦，憤而向彭女求償100萬元。

彭女坦承出言辱罵，但辯稱是李女惡意否認實際所欠詳細正確金額，再故意拖欠拒絕清償債務，對於還錢要求，更是置若罔聞，態度惡劣，她才會氣不過批評對方，但李女當下反擊「你才是四處給人突」、「你才會爛去」、「你也是垃圾鬼」等語罵她，甚至還公然辱罵「你劈腿」等語。

法官當庭播放雙方對話光碟，彭女大罵「你四界（到處）讓人突」、「垃圾鬼」、「膣屄會爛掉」、「你家都好啦，不講人的事情，你家有多好講人劈腿」、「你見笑你見笑你垃圾鬼」，李女也反罵「你才四界（到處）讓人突」、「你有劈腿」、「垃圾人講垃圾話」』等語。

法官認為，彭女在不特定公眾得以自由出入的水果行處所，提及女性身體私密處及指摘原告四處與人發生姦淫等言詞，不忌憚為他人所聽聞，衡諸一般社會通念，確足使李女在社會上評價受到貶損。最後判彭女應賠償15萬元。

★圖片為版權照片，由免費圖庫Pexels供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

►虐死9幼貓新竹男身分曝光　同事證實早落跑：知道他養貓但不知這麼變態

►孽子嫌出菜慢「整桌砸還老母」竹棍狂毆　傻眼！保護令才剛核

►裝潢工噁撩「穿睡衣有激凸」　她崩潰大哭：請來的工人很壞

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
王瞳被告開庭！馬俊麟妻再爆「關鍵偷情新證據」
突取消搬家！估價員一問…女顫抖「謝謝，不搬了」　她機警揭真相
4女輪流上！「粉紅收屍隊」傳鹹濕照　9旬翁狂嗑壯陽藥滿足女友
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

王瞳傳訊「會悔改」卻跟馬俊麟喝豆漿　梁敏婷翻出「超友誼」卡片求償400萬

終身制駕照易缺「防衛性駕駛」　中市警籲騎士：看到大車閃遠一點

36刀刺死熟睡前夫及獨生女兒　印尼婦「面露詭笑不後悔」判刑28年

2嗆女為錢互罵　法庭播音檔很尷尬「器官與動詞超多」

老爸女友好狠...在孕婦水壺加洗碗精　「小媽」認了！檢不起訴

小兒子墜奧萬大吊橋亡　父慟：希望孩子是最後一個犧牲者

老公喊出差...人妻5度尾隨驚見「背叛真相」怒逆襲！小三光溜溜躲浴室30mins

10個月內連3起風景區孩童意外！清水消防分隊：勿因太相信防護措施而鬆懈

越級打怪！疑行車糾紛阿伯棍棒砸貨車嗆「下來」　網友警告：千萬別還手

騎家人機車！17歲少女後方猛撞騎士　害「胸、腰椎骨折」...家人一起賠50萬

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

李興文兒裸鬧賣場挨告　吳宗憲：是我就把IKEA買下來！

威脅斷男友腿！萌妹爆哭「把拔大笨蛋」 媽笑聲太搶戲...網歪樓：這才是重點

王瞳傳訊「會悔改」卻跟馬俊麟喝豆漿　梁敏婷翻出「超友誼」卡片求償400萬

終身制駕照易缺「防衛性駕駛」　中市警籲騎士：看到大車閃遠一點

36刀刺死熟睡前夫及獨生女兒　印尼婦「面露詭笑不後悔」判刑28年

2嗆女為錢互罵　法庭播音檔很尷尬「器官與動詞超多」

老爸女友好狠...在孕婦水壺加洗碗精　「小媽」認了！檢不起訴

小兒子墜奧萬大吊橋亡　父慟：希望孩子是最後一個犧牲者

老公喊出差...人妻5度尾隨驚見「背叛真相」怒逆襲！小三光溜溜躲浴室30mins

10個月內連3起風景區孩童意外！清水消防分隊：勿因太相信防護措施而鬆懈

越級打怪！疑行車糾紛阿伯棍棒砸貨車嗆「下來」　網友警告：千萬別還手

騎家人機車！17歲少女後方猛撞騎士　害「胸、腰椎骨折」...家人一起賠50萬

宜居台東成果發表　金峰鄉6連霸鄉鎮奪冠

貓奴把「小被被」拿去洗！　喵眼泛淚委屈捲身不發一語

上海進博會5日正式開幕　本屆「5大亮點」一次看！

暴風雨席捲法國　14萬人斷電成受災戶

麥香超友力擂台賽「西門町」先開跑！超吸睛「人體方塊」成必逛打卡點

楊丞琳疑「遭親近的人背叛」　刪光IG後發聲：在愛中變得不堪

鞭炮放保溫杯！25歲男點燃後「鐵皮炸裂飛濺」　5歲童頸動脈遭割斷慘死

「懂玩」拍照手機OPPO Reno 10倍變焦12GB版　「海洋之心」全新配色現身

周錫瑋：學貸利息補貼只要花40億元　真的不願意投資年輕人？

大專棒聯／開南菜鳥余謙以劉致榮為目標　先旅日再旅美

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

社會熱門新聞

兒墜橋亡！輿論轟「沒顧好」　父：要幾度傷害我們

2歲童吊橋墜亡！網質疑死因…女律師打臉

2歲兒墜80m亡…母抓空崩潰　消防員還原過程

2歲童墜奧萬大吊橋慘死　家屬淚

2歲童墜奧萬大吊橋慘死　家屬回事發地招魂

「如果可以再來當我們小孩」...兒墜吊橋亡父淚崩

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

4女輪上9旬翁　給拍鹹濕照

即／2歲童墜奧萬大吊橋　送醫宣告不治

撿已繳費停車卡離場　帽T女罰1萬

妻裸體視訊小王　夫綠5月獲賠10萬

2歲童墜「奧萬大吊橋」亡　疑固結點鬆脫害命

認識一天就熊抱　軍人賠30萬換緩刑

刑事局甜美女隊花驚爆是小三！她喊冤遭設局

更多熱門

相關新聞

桃捷幹部「幹X娘」飆罵部屬　公然侮辱被訴

桃捷幹部「幹X娘」飆罵部屬　公然侮辱被訴

桃園捷運公司行控中心葉姓副主任在今年1月25日勞資協商會議時，對范姓員工的發言不滿，當場罵出「幹X娘」，范男不甘受辱而報警提告，桃園地檢署認為葉男之言詞已詆毀范男，侵害其感情名譽，4日依《公然侮辱》罪嫌將他聲請簡判。

女議員市府翻桌丟手機　無罪理由曝光

女議員市府翻桌丟手機　無罪理由曝光

罵鄰居「下西下僅」挨告　二審改判有罪

罵鄰居「下西下僅」挨告　二審改判有罪

荷蘭參眾議員到訪竹市

荷蘭參眾議員到訪竹市

店員辱「外勞都看得懂」　婦飆：吃屎吧！

店員辱「外勞都看得懂」　婦飆：吃屎吧！

關鍵字：

公然侮辱鍾淑英新竹市政府丟手機

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

兒墜橋亡！輿論轟「沒顧好」　父：要幾度傷害我們

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

阿信公開與蔡依林甜蜜生活照❤️「陳太太」喊話離婚

國道「BMW露營車」車身切半　網：太帥了吧

2歲童吊橋墜亡！網質疑死因…女律師打臉

又一世界遺產！合掌村竄天大火

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

給新娘不合身禮服！文定全毀…店家：刻意的

2歲兒墜80m亡…母抓空崩潰　消防員還原過程

他點牛排加醬竟被嗆　外送員目睹可怕場景

韓女偶像爆主動私聯男粉絲：3年後一起住吧！

2歲童墜奧萬大吊橋慘死　家屬淚

大賽驚現反送中蛋糕　陸正妹氣炸

快訊／李興文神隱3天發聲了！

更多

最夯影音

更多
韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了
唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面