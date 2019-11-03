25歲男師下藥「放倒」學生妹！5女慘遭蹂躪...裸照上傳色情網站　重判17年

▲阿敘對女學生、同事下藥性侵，下場遭判有期徒刑17年。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／台中報導

曾擔任社團教師的阿敘（化名）2016、2017年間先後對高中女同學、女學生及女同事等5人伸出狼爪，還找來友人阿敬（化名）恐嚇女學生拍裸照，2人事跡敗露後，分別被判處有期徒刑17年、7年，案經上訴，針對阿旭高院維持原判，阿敬則是被改判6年8月。可上訴。

根據判決書，25歲阿敘2016年趁著與高中女同學敘舊的機會，在對方的飲料中加料，導致對方陷入無自主意識狀態迷姦得逞；他2016年又與阿敬合謀利用校內辦公室的電腦，寄送恐嚇信給女學生騙取裸照，隔年阿敘再將女學生的裸照上傳色情網站，並趁著社團外出參加活動時，下藥迷姦女學生，過程中還拍下裸照、性愛照。此外，阿敘連女同事也不放過，下藥迷姦又偷拍。

整起事件一共有5名女子受害，包括阿敘的高中女同學、任教的社團女學生及女同事，其中3人遭下藥迷姦，另外2人則是遭恐嚇交出裸照。東窗事發後，阿敘被依強制性交罪判處有期徒刑17年，阿敬則被依強制猥褻等罪判刑7年。

台中高分院審酌，阿敘身為受害人的師長、同學、同事，竟利用對方的信任，做出各種惡劣舉動，考量他已坦承犯行，並與其中幾名被害人達成和解，維持原判，另阿敬部分則改判6年8月，全案仍可上訴。

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