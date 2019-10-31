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色淫師旅拍迷姦14歲少女　221人群組散布裸照：此女有雙重性格

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▲桃園市林姓與許姓男子去年8月在摩鐵開毒趴，找來傳播妹助興，卻以迷姦水迷昏後接力性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳男在摩鐵下藥迷姦旅拍的14歲少女後性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳豐德／新北報導

陳姓業餘「色淫師」2016年參加Cosplay外拍活動，認識一名14歲的少女，以3千元為代價邀她到摩鐵「大尺度不露點」旅拍，卻在柳橙汁中下藥，性侵後得逞，一審被判8年7月，此外陳男還在200多人的Line群組稱少女有雙重人格、被其他攝影師強姦等語，新北地檢依照加重誹謗罪、兒少性交易防制條例將他起訴。

判決書指出，陳男在2016年12月在Cosplay外拍活動認識少女，5天后透過臉書私訊，邀約少女到摩鐵去拍攝不露點的大尺度旅拍，並談妥3千元為報酬。少女沒有多想，上午11點被陳男載到新北市中和的摩鐵內，並依照陳男要求只穿著內褲、貼胸貼，在床上及浴室內拍照。

拍攝過程中，陳男以拍攝所需為藉口，騙少女喝下摻有安眠藥的柳橙汁，沒有社會經驗的少女喝下之後隨即昏睡，陳男見狀對著少女說「我愛妳，嫁給我好嗎」遭到少女拒絕，但陳男仍霸王硬上弓，少女直到下午5點才睜開眼睛，且被陳男攙扶在台北地下街，期間完全斷片，直到透過臉書向友人求助後懷疑被性侵，才在友人接應下前往派出所報案。

事後陳男還將4張照片貼到LINE群組「大尺度外拍團」，裡面有221名成員，並寫下「我強押著她發生關係是純強姦，這根本是腦洞想推我入坑卻用錯方法變成偽證，此女有雙重性格…以前就被惡劣攝影師強迫發生關係…她有記憶斷片」等語，還說自己用按摩由幫少女按摩，少女得知後再次提告。

針對性侵部分，一審法官認為陳男詭辯，迄今仍未跟被害少女達成和解，沒有悔意，判刑8年6個月；而新北地檢署偵查終結，依照群組內的陳男發文截圖認定陳男范姓，依照涉嫌散布兒少猥褻照片及加重誹謗罪嫌將他起訴。

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