台灣夜市風橫掃漢江　嘉藥勇奪2019世界廚藝競賽雙金

▲嘉南藥理大學生活應用保健系顏名聰教授，與高士陽同學參加2019世界廚藝競賽 ( KWFC)，勇奪主菜及前菜靜態展雙金牌，是台灣之光也是台南之光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學生活應用保健系顏名聰教授，與高士陽同學於日前遠赴韓國，參加為期3天的2019世界廚藝競賽 ( KWFC)，並勇奪主菜及前菜靜態展雙金牌，為國、為校爭光，嘉藥全體師生同感喜悅與有榮焉！

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著名的KWFC世界廚藝大賽，是韓國最多官方認可的大型世界餐飲賽事，於韓國首爾市KT展覽館盛大舉行，此次競賽共有11個國家，近3000位高手參加，選手各個展現高超技藝，胸懷爭取佳績的決心，競賽過程相當激烈，嘉藥代表顏名聰與高士陽師徒2人，默契十足，理念一致，在眾多的選手中，挑戰時間、空間、食材種種的限制，以台灣夜市小吃為創意發想，最終脫穎而出勇奪雙金牌。

代表嘉藥參賽的高士陽同學以金幣海大蝦佐日式山葵醬、小卷墨魚慕斯、煙燻葫蘆雞佐時令鮮蔬、金目鱸魚捲紅絲絨嫩雞凍一舉奪下前菜類冠軍；顏名聰教授則以烏骨雞慕司捲雙拼煙燻翅包飯、辣子雞肉捲、太妃堅果塔與黑芝麻熔岩泡芙應戰，台灣夜市常見的雞翅包飯、獨有的烏骨雞都躍上國際競賽的舞台，最後透過巧思擺盤來完美呈現，征服了評審的眼光。

首次挑戰國際賽的高士陽表示，這是他第一次到韓國，除了觀摩不同國家的飲食調理方式外，先要克服的就是食材，原本規畫要用新鮮玉米筍及芋頭烹飪入菜，到了韓國發現居然沒有，只能臨機應變改以七彩番茄及南瓜取代，他更難忘為了怕食材上膠後膠融化，便把飯店空調調到最低溫，跟顏名聰老師一起裹著厚外套，在狹小旅館中把握時間加緊重新試菜烹煮，就是要呈現作品最完美的色澤和形態。

說起亦師亦友的顏老師，高士陽說，跟在老師身邊這麼多年，老師給我的不只是廚藝，還有人脈等等許多資源，得獎也是答謝老師的知遇之恩。

嘉藥校長陳鴻助特別與得獎師生見面，在仔細聽過比賽中的酸甜苦辣後，陳鴻助校長除感謝選手的付出與努力外，更欣慰生活系也成為國際比賽獲獎的生力軍，期待更多的嘉藥菁英都能登上國際舞台，增廣自身的見聞也為國、為校爭光。

高士陽說，他準備好了，跟師父顏名聰瞄準明年5月的釜山廚藝賽事，規劃和就讀生活系的弟弟及夥伴一起組隊參加，將以更堅強的陣容，在國際競技場上追求佳績、齊力奪金，讓台灣的國旗飛揚在更多的國際舞台上。