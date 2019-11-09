花生吐司+荷包蛋！老闆娘一聽「夾一起」狂跳針25→30元　網突破盲腸

▲原PO堅持分開裝，省下5元！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

「5塊錢的哀傷！」一名女網友表示，買了一份花生吐司和一顆荷包蛋當早餐，分開裝是25元，若裝在一起秒變成30元，讓她看傻眼。而老闆也囔囔著「夾在一起就是花生蛋土司，我們花生蛋土司賣30元哦」，開始上演跳針戲碼，讓大批網友笑崩潰。

這名女網友在臉書《爆怨公社》透露，今（9）日早上，她去早餐點買花生吐司和一顆荷包蛋，老闆娘便回應「這樣25元，蛋要醬油嗎？」原PO靈光一閃，突然改變主意，直呼「嗯…不用，幫我夾在一起就好了！」怎料，老闆娘也跟著改口，「那這樣30元哦！」

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沒想到食物放一起，且還少浪費一個塑膠袋，反而變貴5元，瞬間刷新原PO三觀，就怕老闆娘賴皮，她趕緊更正「蛤？什麼？那分開就好了，謝謝」，同時趕緊掏出25元放在櫃台上。而老闆娘不忘解釋，「夾在一起就是花生蛋土司，我們花生蛋土司賣30元哦」，接著2人開始上演爆笑跳針戲碼，對話如下：

原PO：沒關係，那分開…



老闆娘：花生蛋土司就是$30…



原PO：分開就好，25元嗎…



老闆娘：夾在一起就是30元

2人誰也不讓誰，最後原PO忍不住翻個華麗白眼，表情堅定直呼「分開！」最後老闆娘才肯罷休。原PO笑虧，「老闆肯定覺得花生蛋土司$30很重要，所以她堅持講三次，她老闆老闆最大，納悶的5元！」

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▲網友一句突破盲腸！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章一貼出後，掀起大批網友笑翻回應，「老闆好像自己發現bug了」、「想省個塑膠袋也不行」、「名字很重要，伊比利豬肉排美生菜佐雞子vs.豬肉蛋堡的差別而已」、「好多東西真的變特調感覺之後都變貴了，反而分開買自己再加一下反而比較省錢」、「這不是邏輯問題，是老闆有他自己的堅持」、「老闆非常堅持」、「發現bug老闆當機了」、「死腦筋的老闆」、「手工費啊，技術不用錢哦」、「夾蛋可是老闆用生命研究出來的，五元不貴」。

留言串中也釣出不少苦主，爆笑分享「我遇過，羹+白飯=40，某天突然問老闆有賣飯羹嗎？畢竟招牌上沒有，老闆很高興的說有然後收了我45，有實驗精神的我特地再叫一份羹+飯然後倒入飯羹的大碗中，沒想到份量比飯羹還多」、「我們這邊也有，火腿+蛋=25，火腿蛋土司=25」、「這跟青茶一杯20、冬瓜茶一杯20，冬瓜青一杯30同樣的概念」、「上次新開幕的手搖飲，一杯珍奶20元，結果我只要奶茶…25元」、「我之前買花生蛋土司35，分開25實在OOXX」、「這個和油條蛋餅是一樣的，加在一起就45，分開買就是30」。

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