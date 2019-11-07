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神秘富家女迷魂強盜百萬精品　同居男友怨：說要幫我介紹工作的

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▲▼女子涉嫌偷走90萬精品，遭警移送時被自己母親搥打。（圖／翻攝畫面）

▲林女自稱上市公司老闆女兒，卻涉嫌下藥迷昏老闆娘，強盜價值百萬元的精品。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

1名38歲林姓神祕女子，沒有固定工作收入，卻出手闊綽，是1間精品店常客，去年底她訂了1百多萬元的愛馬仕包等精品，取貨時和介紹老闆娘吃含有FM2的減肥藥，老闆娘一吃昏睡，林女就把精品全數帶走，檢警追查發現林女財力雄厚，還招待不知情的年輕男友同住旅店1個多月，台北地檢署7日依強盜、以詐術使人施用毒品罪起訴林女。

▲▼▲女子疑似將老闆娘迷昏後還趁機摸走老闆娘手機。（圖／畫面翻攝爆料公社）

▲老闆娘吃了不知名藥物後沒多久，就趴在桌上睡著，林女趁機拿走老闆娘手機。（圖／畫面翻攝爆料公社）

據了解，38歲的林姓女子曾經擔任芭蕾舞老師，不過她向網路上認識20多歲盧男自稱，是上市公司老闆的女兒，還說可以幫忙介紹盧男到爸爸的公司上班，盧男因此特地從台中北上，和林女住進板橋區某間商務旅店，沒想到遇上警察登門辦案，還差點吃上贓物罪官司，盧男抱怨「說要幫我介紹工作，等了一陣子都沒有」。

這起神秘富家女強盜案發生在2018年12月間，林女向時常光顧的西門町某精品店訂購愛馬仕包等精品衣物，雖然數量龐大，金額突破百萬，但老闆娘完全沒有懷疑過林女的財力，約在當月24日到店取貨。

▲▼萬華迷魂案嫌犯落網，警方查獲大量愛馬仕精品包包。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲林女一口氣訂購上百萬元的精品依物，卻沒付一毛錢就強盜帶走。（圖為資料照／記者陳豐德翻攝）

林女依約到店裡時，老闆娘忍不住誇獎林女「最近變瘦了！」林女拿出不知名藥物，稱自己最近有在減肥，可以給老闆娘和女店員試吃看看，老闆娘先拿了1顆吃下，沒多久就趴在桌上睡著。

林女見狀，自顧自提起大包小包的精品走出店外搭計程車，女店員以為正好感冒的老闆娘趴著休息，幫忙搬貨上車後，回店內也吃了1顆藥，跟著陷入昏迷。老闆娘驚醒發現百萬精品遭強盜，連放桌上的手機也被拿走，趕緊報警。

▲▼萬華迷魂案嫌犯落網，警方查獲大量愛馬仕精品包包。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲東窗事發後，林女還試圖要年輕男友把百萬精品拿去便利商店準備寄送出去。（圖為資料照／記者陳豐德翻攝）

警方循線找到林女長住的板橋旅店，準備前往逮人時，林女還傳訊通知盧男「同事給我闖禍」，請盧男幫忙先把精品搬到附近便利商店，等她過去處理寄送包裹，但盧男看到警察登門時，心裡覺得不安，還是帶警察到便利商店拿回精品，強調自己連林女的背景都搞不清楚，真的不知情。

林女到案辯稱，本來就有打算之後要去付錢的，沒有要迷昏老闆娘的意思，但檢警不知名藥物送化驗，含有FM2禁藥成分，但到林女聲稱購買藥品的店家採樣，卻沒有驗出禁藥，檢察官調查後，依強盜、以詐術使人施用毒品等罪，將林女起訴，另外詹男涉嫌贓物罪部分，以罪嫌不足等理由處分不起訴。

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