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17歲弟7樓剛墜下！哥哥竟「跟上」雙亡　1樓老闆娘開門見屍嚇傻

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▲▼17歲弟7樓剛墜下！哥哥竟「跟上」雙亡　1樓老闆娘開門見屍嚇傻。（圖／翻攝社會青年）

▲一名17歲少年墜樓後，哥哥竟也跟著跳下。（圖／翻攝社會青年，下同）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸四川省隆昌市日前發生兄弟墜樓意外，17歲的查姓男子莫名原因墜樓後，不到1分鐘23歲的哥哥也跟著墜樓，兩人當場沒有呼吸心跳。警方表示，墜樓的詳細原因還有待調查釐清。

綜合陸媒報導，查姓兄弟住在隆昌城區成渝北路地社區內，17歲的弟弟是學生，哥哥則是無法說話的聾啞人士，兩人平常相處關係融洽，沒有傳出過爭吵的事件。

據悉，17歲的弟弟2日上午8時許突然從7樓墜落，不到1分鐘23歲的哥哥也跟著墜落地面，發出巨大的聲響。一樓的老闆娘聽到第一聲撞擊立刻出店察看，發現一個穿著睡衣的男生躺在地上，沒多久又墜下另一個人，當場把她嚇壞，「沒有聽到異常的聲音，也沒有爭吵，兩個人忽然一前一後從樓上掉了下來！」

▲▼17歲弟7樓剛墜下！哥哥竟「跟上」雙亡　1樓老闆娘開門見屍嚇傻。（圖／翻攝社會青年）

▲查姓兄弟的家屬否認兄弟有爭吵。（圖／翻攝社會青年）

雖然老闆娘當下立即報警，但仍回天乏術，兄弟兩人當場身亡。事後，家屬表示，兄弟兩人關係很好，也沒有矛盾，更不可能打架，這次的事件只是一個意外。

當地警方指出，警方2日8時22分獲報，到場時立刻搶救查姓兄弟，但急救無效身亡，將會調查兩人墜樓的詳細原因。

▼當地警方聲明如下。（圖／翻攝社會青年）

▲▼17歲弟7樓剛墜下！哥哥竟「跟上」雙亡　1樓老闆娘開門見屍嚇傻。（圖／翻攝社會青年）

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