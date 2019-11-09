路癡有救了！Google Maps曝新功能　4步驟跟著實際路況...「GM箭頭」帶你走

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路癡有救了！Google Maps「AR實景導航」　4步驟「GM箭頭」帶你走

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▲▼Google AR街景模式。（圖／記者許凱彰、柯振中攝）

▲Google AR街景模式實測。（圖／記者許凱彰、柯振中攝）

記者許凱彰／台北報導

不再是路癡啦！Google在2018年的I/O 大會上就曾經發表Google Maps要加入「AR實景導航功能」，在2月就進行了測試，近期官方更推出Google Maps AR步行導航功能「Live View」Beta測試版本，完整「破除路癡」4大步驟出爐，「GM箭頭」會沿著實際路況帶著使用者走。

不少網友都會遇到Google Maps導航當中遇到「南北向錯亂」、「看不懂下一步該不該轉彎」、「常定位不到『絕對位置』迷失方向」等等問題。

▲▼路痴救星！Google Maps「AR路標」導航要來了。（圖／翻攝自Google官方推特）

▲AR導航是掃描附近建築物與路標鎖定目的地的前往。（圖／翻攝自Google官方推特）

要破解路癡的方向迷思，只要開啟Google Maps「AR實景導航功能」就完美解決，步驟如下：

一、輸入即將前往的目的地，並按下「路線」開始進行導航。

二、點選步行，再點選底下「Live View」。

三、打開相機「對準街道上的建築物和路標」，直至「完成」成功設定路線。

四、設定完成後，只需要跟著畫面上「遊戲GM式」的箭頭走，以及訊息中給的指示，往目的地前進。

▲▼Google AR街景模式。（圖／記者許凱彰、柯振中攝）

▲Google AR街景模式實測，防呆箭頭帶使用者前往目的地。（圖／記者許凱彰、柯振中攝）

據了解，系統中也有所謂「防呆裝置」，就算走錯路，鏡頭還會出現指向箭頭，帶著使用者回到正確的導航路線上。除此之外，Google Maps也會在「AR實景導航功能」過程當中提醒使用者，「過馬路、行走時，請不要低頭看手機」之類的警示。

可惜的是，這項「AR實景導航功能」還屬於Beta版測試當中，iOS系統以及Android系統都有，目前只有支援步行的模式，「車輛導航」上還沒有支援到，若未來開通了可以免除更多路癡上錯橋、下錯匝道的機會。

▼系統目前還在測試當中。（圖／翻攝自Google官方推特）

▲▼路痴救星！Google Maps「AR路標」導航要來了。（圖／翻攝自Google官方推特）

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