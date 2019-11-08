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Chromebook殘酷抗摔測試！Google Pixelbook以滿分奪「坦克」稱號

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▲▼Google Pixelbook。（圖／路透）

▲《LAPTOP Mag》稱Google Pixelbook擁有「坦克等級」的耐摔性。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

Chromebook以開機快速、操作簡易及安全運算等設計概念作為主要賣點，它們大多價格實惠並具有許多出色的隱藏功能，許多家長可能會購入供孩子找查資料或做一些簡單的文書報告使用，不過孩子往往會有「奶油」的毛病，這就是考驗機款耐摔程度的時候了。外媒日前針對市面上11款Chromebook進行摔落測試，其中Google Pixelbook以滿分10分的高分奪得「最堅固Chromebook」稱號。

美國《LAPTOP Mag》雜誌日前評選出2019年11款最佳Chromebook筆記型電腦，並將這些機款在螢幕打進行2.5英尺（76.2公分）及4.5英尺（約137公分）高度摔落測試，地面則分別安排為地毯及混凝土，並以耐摔程度為各機款進行排名。其中Google Pixelbook在滿分10分的評比中獲得10分，其在4.5英尺高度摔落於混凝土地面成保有類似新機一般的外觀。

以下為《LAPTOP Mag》的Chromebook摔落測試排行：

1. Google Pixelbook （10分）
2. 三星 Chromebook 3 （9分）
3. 聯想 330e Chromebook （8分）
4. 戴爾 Chromebook 11 3180 （7分）
5. 惠普 Chromebook 11 （7分）
6. 華碩 C202SA （7分）
7. 宏碁 Chromebook 11 N7 （6分）
8. 三星 Chromebook Plus 2-in-1（5分）
9. 宏碁 Chromebook R 13 （4分）
10. 聯想 Chromebook C330 2-in-1 （4分）
11. 華碩 Chromebook Flip C434 （3分）

報導指出，Google Pixelbook絕對有著「坦克等級」的耐摔性。Google顯然在Pixelbook上使用了優質的材料，在幾次摔落後，除了在右後角出現一個小缺口外，Pixelbook的機身都未出現明顯的損壞。在螢幕打開的情況下進行4.5英尺高摔落測試後，Pixelbook也幾乎沒有刮傷。

同樣表現不俗的便是三星的Chromebook 3，該機款價格低廉，但耐久度相當優異，在摔落測試時外觀也未有明顯損壞，不過在螢幕打開並從4.5英尺高摔落時，螢幕有出現剝離的現象，但仍可正常使用。

至於以3分的成績排行最後一名的華碩Chromebook Flip C434則是在摔落測試中受到嚴重的損壞。該機款擁有鋁合金外殼，在經過幾次摔落後邊角已變形，而軌跡版的物理按鍵已損壞，不過仍可以點按的方式在電腦上進行點擊的動作。事實上，該機款在經歷第二是摔落測試時已受到嚴重的損壞，在第三次摔落時螢幕則出現破損，最後，左下角掀起與筆電D面分離，也無法正常開機了。

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