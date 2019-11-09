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蓬佩奧批評中國政治制度！《環球時報》：他需要在柏林沖個冷水澡

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▲▼柏林圍牆倒塌30周年。（圖／達志影像／美聯社）

▲柏林圍牆倒塌30周年。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前在德國就柏林牆倒塌30週年發表講話時，猛烈批評中國。對此，大陸官媒《環球時報》8日發表社論強調，蓬佩奧試圖挑撥中國人民與執政黨的關係，這不是一位大國國務卿應有的格調和水平，並建議對方「需要在柏林沖個冷水澡清醒清醒」。

社論以「惡毒攻擊中共，蓬佩奧倍顯偏執淺薄」為題表示，蓬佩奧對中國的攻擊，讓人一眼就看出是意識形態煽動，與中國的現實變化、中國與世界相對於之前時代要良性和諧得多的利益格局形成嚴重對立。

「共產黨改變了中國積貧積弱、飽受欺凌的命運，重塑了這個國家的民生」，這是中國走向復興的首要任務，社論指出，蓬佩奧以美國的邏輯在中國尋找執政黨與民意之間的利益分岔，「他們在用西方政黨的那些東西定義有9000萬黨員的中國共產黨。他們根本就沒有入中國政治邏輯的門。」

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

「西方國家與中國的價值觀差異比較大，它也被蓬佩奧們視為糾集打壓中國統一戰線的主要抓手」，社論提到蓬佩奧在柏林的論述中夾帶了多少美國利益的私貨，包含要求德國拒絕使用華為設備，放棄修建與俄羅斯之間的天然氣管道等。

美國2年前宣布重回大國競爭時代，並將中俄確立為戰略競爭對手，社論認為如今國際大格局發生新變化，「憑什麼要歐洲國家走老路，而不是在國際新格局中實現他們自己的利益最大化呢？又憑什麼要讓歐洲國家捨身忘我，做推動美國一些精英『新冷戰』狂想的志願兵呢？」

社論建議蓬佩奧「需要在柏林沖個冷水澡清醒清醒」，並強調中共不僅帶領中國走向繁榮富強，且中國也30年沒打仗了，「連與美國和西方的論戰都不主動挑起，它還是世界100多個國家和地區的第一大貿易夥伴。」

「把這樣的國家和這個國家的執政黨樹立成世界的『公敵』，這是能做得了的嗎？這不是給自己出難題、自找不痛快嗎？」最後，社論認為蓬佩奧等美國精英們，顯然被意識形態偏執搞得有些歇斯底里了。

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