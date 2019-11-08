請假20多天…韓國瑜「想念高雄市民」：當上總統一樣會南北跑來跑去





▲韓國瑜接受節目專訪。（圖／翻攝自我要當選Youtube）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜自10月16日起，開始請假跑總統選舉行程，引起部分網友批評落跑。對此，韓國瑜表示，自己很想念高雄市民，參加國民黨內初選時非常被動，沒有做任何一通廣告，但若整個台灣不好，高雄也不能好，希望能了解高雄負債3300億之下，未來發展有很多限制，「高雄人這麼苦，應該要獲得更好待遇！」

韓國瑜在8日播出的「我要當選」節目中提到，再次感謝高雄市民朋友，他已經請假20多天了，很想念大家、高雄市民，這次出來選總統，「事實上我是一個中心點，天意、民意、市政、國政，一直在我心中天人交戰。」

韓國瑜表示，為什麼參加國民黨黨內初選？「我非常地被動！我沒有一通廣告！全台灣沒有看到我的廣告，我交給人民來決定！後面凱達格蘭大道的造勢，是很多熱心朋友希望他去跟群眾講話，我有參加，但沒做任何廣告！」

韓國瑜強調，大家都知道「如果整個台灣不好，高雄是不可能好的！事實上我們國家已經面臨到空前的危機，中華民國是風雨飄渺，覆巢之下不會有完卵。再講一個通俗話，沒有國也不會有家！」

韓國瑜說，他在市長選舉的時候獲得很多市民支持，但內心未必支持他選總統，這個他很清楚，「但是走到這一步，我除了感謝高雄市民朋友之外，我用了請假來參選，我希望市民朋友能夠了解，以高雄未來發展，負債3300億的狀態下，要大發展、大衝刺，有很多客觀上的限制！」

韓國瑜表示，儘管他們在這10個月來做的事情太多，「太多了！我們做的政績！」但是他們總是感覺到高雄人這麼辛苦，支撐台灣重工業60％，理應該獲得更好的待遇，「所以雖然我人在外面選舉選總統，但是我內心並不會忘記高雄！而且如果我贏得這場總統大選，我還是一樣南部北部跑來跑去。」

韓國瑜提到，整個台灣最重要的行政工作是由行政院長負責，「行政院長要負責人民有錢，總統要負責台灣安全！」總統要負責兩岸、國防、外交，也就是「台灣安全」，而行政院長要負責「人民有錢」，「我這樣一講完，大家就聽懂了！」

最後，韓國瑜強調，「我要告訴高雄市民朋友，現在三個副市長都當過部長，而且都很有責任感，專業能力也很強，我希望市民朋友能理解，未來整個台灣、中華民國一片欣欣向榮的時候，水漲船就跟著高！而且我的內心對高雄一定是充滿感恩。」

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▼約39：01處，韓國瑜向高雄市民喊話。