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立冬端羊肉湯拼了！　蔡賴10日彰化再度合體站台造勢

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▲蔡英文總統到二林及大城鄉受到鄉民的熱烈歡迎。（圖／立委洪宗熠辦公室提供）

▲蔡英文總統與長者一起共享羊肉湯。（圖／立委洪宗熠辦公室提供）

記者唐詠絮／彰化報導

今天是「立冬」，總統蔡英文在民進黨立委洪宗熠的安排下，特地到二林鎮慈恩養護中心與老人共同享用羊肉湯，蔡英文致詞中說，未來希望做到長照2.0的升級版，可以24小時照顧，將長照經費從50億元增加到400億，每鄉鎮都有24小時的住宿養護中心，照顧有需要的民眾，隨後便往大城咸安宮參拜。

▲蔡英文總統到二林及大城鄉受到鄉民的熱烈歡迎。（圖／立委洪宗熠辦公室提供）

▲蔡英文總統到二林及大城鄉受到鄉民的熱烈歡迎。（圖／立委洪宗熠辦公室提供）

選舉只剩60天，「決戰中台灣，拿下彰化，國會過半」，總統蔡英文今天下午在彰化安排2小時的行程，都在彰化西南角的二林及大城鄉，後天也將到彰化為彰化縣立委第四選區、民進黨現任立委陳素月站台，屆時前行政院長賴清德也會到，這也是蔡、賴首度在彰化造勢合體同框。而行政院長蘇貞昌及民進黨主席卓榮泰也將在明天為彰化為第一選區立法委員黃秀芳車隊掃街站台造勢。

▲蔡英文總統到二林及大城鄉受到鄉民的熱烈歡迎。（圖／立委洪宗熠辦公室提供）

▲蔡英文總統到二林及大城鄉受到鄉民的熱烈歡迎。（圖／立委洪宗熠辦公室提供）

彰化縣為6都之外最大縣市，也是選戰必爭之地，漸漸逼近選舉投票日，彰化地區已經出現濃濃的選舉煙硝味，總統蔡英文、國民黨總統參選人韓國瑜頻頻到彰化與鄉親搏感情，「2020台灣要贏，彰化一定要先贏」，藍綠兩黨候選人更不敢輕忽。

▲蔡英文總統將與前行政院長賴清德合體造勢。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲蔡英文總統10日將與前行政院長賴清德合體造勢。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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