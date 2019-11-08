面對墨西哥黑幫！李奧納多監製保育片《魅影海洋》　10日全台無廣告播出

記者邱茀濱／綜合報導

好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）近幾年，在公開場合上對環保議題大聲疾呼不遺餘力，最新監製的生態紀實電影《魅影海洋》，更毫不避諱直指墨西哥走私犯罪組織，肆無忌憚地以刺網非法捕獵面臨絕種的石首魚，且取下的魚膘還銷售至中國謀取暴利。此外，這部紀實電影情節不僅宛如犯罪驚悚片《怒火邊界》般緊張，還獲得2019年日舞影展國際紀實長片觀眾票選獎。台灣觀眾可以在11月10日晚間9點的國家地理頻道上，全程無廣告觀看《魅影海洋》。

▲魅影海洋劇照。（圖／翻攝魅影海洋，下同）

《魅影海洋》不單只是保育紀錄片，而是帶領觀眾深入了解墨西哥黑幫如何賄絡地方政府，從事高獲利國際走私的紀實電影。這部由奧地利導演李察朗康尼精心籌畫拍攝、好萊塢明星李奧納多狄卡皮歐擔任監製的紀實電影，在爛番茄影評指數獲得97%高分，觀眾推薦指數則達100%。

影片中，取下石首魚魚膘銷售到中國製成名貴且具有特殊療效的血花膠，但此療效卻是從未被證實過，且可以從每公斤4500美元價格賣到超過70000美元獲得暴利。不過，此行為連帶影響棲息在同一海域的小頭鼠海豚，數量從原本100多隻剩下不到15隻。

導演李察朗康尼說，「這是我參與過最危險的影片拍攝」，拍攝團隊跟著軍警人員一同臥底蒐證，記錄軍警與犯罪集團開戰激烈實況，導演也稱讚李奧納多是真心關心石首魚及小頭鼠海豚，因此不斷地投注在紀實電影工作。影片打上李奧納多名字是有許多意義，因為會引起政府的關注，以及讓更多人來看這部影片。

《魅影海洋》在日舞影展播放時，李奧納多也在自己臉書上貼文宣傳、恭喜拍攝團隊完成了這項高難度的工作。而隨著影片在各地播映後，也引起了墨西哥政府、美國國務院的關切，儘管殘殺破壞仍持續進行，但還是有機會拯救加利福尼亞灣的小頭鼠海豚。

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