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20萬幫一把陪炒飯！輕熟女白做工大反擊　「侍寢畫面」竟成鐵證　

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▲▼哭,傷心,憂鬱。（示意圖／翻攝自pakutas）

▲輕熟女控告汪男以安毒讓她使用，並趁她意識昏沉之際，對她性侵得逞。（示意圖／pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

1名汪姓男子透過交友軟體結識1名輕熟女，輕熟女要求汪男資助20萬元並與對方相約喝酒、炒飯，沒想到事後卻因疑似「未收到款項」而一狀告上警局，控告對方餵毒與乘機性交罪嫌，結果檢察官調閱相關資料卻發現，輕熟女與汪男發生關係後還回家拿衣物再返回汽車旅館「侍寢」，事後還傳LINE「想你呀」、「剛睡睡醒」、「請不要讓我對愛情幻滅，男人得到的前後差異真的太大了」、「請信守承諾噢」等語給汪男，實在與一般性侵後反應大為不同，再加上輕熟女尿液中並無毒品反應，認定汪男犯罪證據不足，做出不起訴。

44歲的汪男遭36歲輕熟女控，2019年7月間2人在網路相約到酒吧狂歡，事後再續攤唱歌直到清晨，2人前往一家摩鐵休息，沒想到汪男竟拿出疑似安毒讓她使用，並趁她意識昏沉之際，對她性侵得逞。輕熟女不甘受辱，到醫院驗傷採證，怒控汪男乘機性交罪嫌。

汪男坦承與對方發生關係，卻堅決否認有妨害性自主犯行。他表示，2人透過交友軟體結識，對方曾向他提及「匯20萬資助金幫一把」，所以當天唱完歌就順理成章到摩鐵開房，且2人抽的都是電子菸，不是毒品。嘿咻前對方還先去沖澡，全身光溜溜圍著浴巾走出來，2人炒飯後輕熟女還回家拿衣物再回摩鐵陪他睡覺，直到清晨才先離開。

檢方經醫院驗尿確認，輕熟女的尿液中並無毒品反應，且根據女方證詞，發現她對摩鐵內按摩浴缸有燈光變化，仍是清楚的，也能走路，因此認為以她當時的精神狀況並未達不能抗拒而遭乘機性交的程度。

檢方再從2人LINE對話發現，女子與汪男嘿咻後曾一度離開回家拿衣物，汪男曾傳：「妳還會來嗎」，她回：「出來接我」，且輕熟女離去時還傳訊「我先回家」、「醒了告訴我」，認定女子當時精神狀況正常，可任意往返摩鐵。

檢方還發現，輕熟女隔天清晨又傳LINE：「想你呀」、「剛睡睡醒」、「請不要讓我對愛情幻滅，男人得到的前後差異真的太大了」、「請信守承諾噢」給汪男，對話宛如戀人般，甚至要求汪男履行金錢及其他承諾，與一般被害人心態完全不同，因此認為輕熟女的證詞仍有疑慮的，依罪證有疑利於被告原則，做不起訴。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pakutaso供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

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