外送員接單…一看備註愣：有危險嗎！客人語氣狂炸「我瘋～子」　網笑炸

▲外送員看到訂單備註，直問「會有危險嗎？」（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

美食外送平台崛起，對許多無法分身外出買食物的人來說相當方便，但就像服務業，外送人員可能會遇到各種客人。臉書粉絲專頁《靠北熊貓》就貼出一名外送人員的投稿，只見他接了一個訂單，備註上一句話讓他直呼「這個送去會有危險嗎？」看懂的網友瞬間笑噴，「不知道他是誰的大概都是老一代的人了」。

這位外送員將訂單截圖，投稿到臉書《靠北熊貓》粉絲團，仔細看看訂單，只見客人點了130元的東西，備註卻突然來一句YouTuber「大蛇丸」的經典口頭禪，「我誰！我瘋～～子 耶～～」，讓外送員忍不住直問「這個送去會有危險嗎？」

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▲我誰～我～瘋子 XD（圖／翻攝自靠北熊貓）

據悉，YouTuber大蛇丸的頻道雖然約4個月前才開始上傳影片，但早在2、3年前，他就陸續在YouTube頻道「狠愛演」中出現。因為直率不做作、什麼都能吃的形象，成功吸引一票蛇丸粉，更有許多年輕人將蛇丸口頭禪「我誰～我瘋子～」掛在嘴邊。

▲網紅大蛇丸 。（圖／翻攝自大蛇丸臉書）

貼文底下馬上有人表示，「不知道他是誰的大概都是老一代的人了」、「是蛇丸～～～～」、「這個通常是同行會做的」、「直接聯繫派單」、「他會請你吃鴕鳥屁股，帶你去釣鱷魚」、「不要吵到他玩傳說」、「猜會被親切招待，然後步入禮堂」。還有不少網友紛紛開始「狠愛演口頭禪接龍」，「我們只求一個圓！耶」、「舒服」、「我們凡事求一個圓」、「蛇丸寶貝」。

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