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外送平台又有爭議！　消基會踢爆foodpanda「店內價騙人」

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▲▼消基會召開「舌尖消費要正義，拒絕美食外標價不實」記者會。（圖／記者胡順惠攝）

▲消基會召開「舌尖消費要正義，拒絕美食外標價不實」記者會。（圖／記者胡順惠攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

懶人商機正夯，外送平台近年來紛紛崛起，標榜免出門、超低運費及服務費，成為許多上班族、外食族點餐首選。消基會10月底針對5家外送平台業者進行抽查，發現App標示價格皆高於店內價，僅有foodpanda標示出「店內價」，但仍較實際價格高，恐涉及廣告不實，主管機關可依消保法限期改正，屆期不改可處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰。

foodpanda對此回應，標示「店內價」及「非店內價」的初衷，即是本著透明公正的原則告知消費者，「我們盡力確保商品價格與店內販售時價格一致，目前foodpanda所有商品價錢皆由店家提供，我司要求須佐以店內實際菜單照片為依據，方可審核通過。若消費著對於價格標示有任何問題，可隨時來信 foodpanda，我們會立刻調查並調整。我們也將持續與店家溝通，並落實價格標示清楚，確保消費者與店家雙方的權益。」

請繼續往下閱讀...

消基會實測5家知名網路美食外送平台，包含foodpanda、Uber Eats、有無外送、foodomo、Deliveroo戶戶送，裡面僅有foodpanda標示出「店內價」、「非店內價」，但店內價的部分餐廳，竟出現標價高於實際店內消費價格，顯示仍有價格標示不實的情況。

▲▼foodpanda店內價標示與實際價格不符。（圖／翻攝自App）

▲foodpanda店內價標示與實際價格不符。（圖／翻攝自App）

消基會今（8）日召開「舌尖消費要正義，拒絕美食外標價不實」記者會指出，5家外送平台業者恐違反《應記載事項》第3點第1項第9款規定，應記載卻未記載正確商品資訊之規定，亦違反《不得記載事項》第5點規定，企業經營者應確保廣告內容之真實，不得為不實、誇張、易生誤會或涉及醫療效能之食品標示、宣導或廣告。

消基會指出，5個平台跟應記載事項有很大違反，網站上標示與實際消費有無落差，差異較大是foodpanda，店內價認知上應該是餐廳提供餐點，與去店內使用、外帶都是一樣價格，如果標示店內價，但美食外送價格卻較高，導致消費者誤差，恐涉及廣告不實。

▲▼消基會召開「舌尖消費要正義，拒絕美食外標價不實」記者會。（圖／記者胡順惠攝）

▲消基會針對市面上5大知名外送平台抽查。

另外，有消費者投訴消基會，自己遲延受領時，客服說外送員自己處理、銷毀。消基會指出，業者應該要在下單時，確切揭露不退費；反觀外送平台透過外送服務員，消費者等不到餐，變成給付遲延，業者晚交貨不能解約、退錢，相當不公平。

消基會指出，戶戶送某個時間還用浮動價格，很像證券公司買股票，資訊完全不確定，違反應記載事項，行政機關針對不得記載應記載事項，得以要求改正，希望衛福部趕快查察，保障消費者權利、導正業者錯誤經營方式。

▲▼消基會召開「舌尖消費要正義，拒絕美食外標價不實」記者會。（圖／記者胡順惠攝）

▲相同餐點在不同平台價格也不一致。

消費者是否被扒兩層皮？消基會表示，這是業者的經營方式，希望企業經營者都公示清楚，只要符合應記載不得記載事項都是合理範圍，沒標示店內價，或店內價不一致，導致消費者誤會問題較為嚴重，至於是否收取運費或折扣，只要講清楚就好。

foodpanda標示店內價卻比店內價格還高，恐涉及廣告不實，依照《消費者保護法》消保法可以開罰3至30萬元罰鍰，經再次令其限期改正而屆期不改正者，處新台幣5萬元以上、50萬元以下罰緩，並得以按次處罰。

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