北市5萬戶公宅蓋多久？林穎孟算完要22年　柯文哲同意加速

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

對於台北市的公宅進度，市長柯文哲近來喊出一年1萬戶開工、朝總數5萬戶的目標前進。時代力量議員林穎孟8日總質詢時，特別以目前市府1年完工2400戶的進度計算，若要完成5萬戶公宅目標，保守估計要22年、橫跨3任市長之久，要求市府設法加快速度；柯則回，若要加快，就要開始公私協力，不要只用公家力量，至於怎麼做要想一下。

林穎孟表示，在社會住宅的部分，市長說8年5萬戶的目標是不是已經改變了？現在變成目標5萬戶不便要維持1萬戶動工的狀態？柯文哲坦言，這比較實際啦，「是這樣，我是不喜歡說謊話，但蓋不完」。

「所以就是取消8年，變成不知道幾年，也許是下任市長才會完成5萬戶標準？」面對林穎孟追問，柯文哲表示，這應該變成全台北市民的共識，以後不管誰當市長都要按照這個速度，因為大概維持1萬戶施工狀態已經是台北市政府目前的容量，要再超過也沒辦法。

柯文哲說，以韓國的例子，過去訪問首爾看過他們蓋公宅，2015年去的時候他們已經花了超過20年，「所以就是說，居住正義這事情應該要跨世代，跨好幾任市長才有辦法達成目標」。

▲台北市議員林穎孟。（圖／記者林敬旻攝）

接著林穎孟引用數據，5萬戶公宅以台北市來說是佔5%，過去4年市府的完工數量是6529戶，扣掉馬、郝開工的2314戶，也就是說過去4年柯市府任內完成的戶數是4215戶。

林穎孟指出，所引用的數據是市府今年10月提報給內政部的數字，也就是說包含今年到111年，這4年固定要完工的數量大概就是3千，平均看也就是2400戶，「依照你們這數字，速率是每年1萬戶動工，要達成目標的話算一下要14年的時間，如果包含現在的8年的話就是要22年才能完工5萬戶，要3任市長。這樣結果市長滿意？」

聽完林穎孟提問後，柯文哲想了想說，按照韓國的經驗，差不多就是這樣，「其實還有首都生活圈，我覺得新北要蓋會比我們快，因為地比台北市多，我們的地比較困難」，一年開工2000戶，差不多就是22年。

林穎孟說，居住正義是青年非常關心的議題，如果真的要花22年，有沒有可能再縮短？要求市政府應該考慮一下，要盡可能縮短，不要花22年。柯文哲說，按照目前速度是22年，如果再縮短的話，就要開始公私協力，不要只用公家力量，如開始讓私校退場，用民間力量進來，要怎麼設計要想一下。最後柯也同意會研擬加速興建的辦法。



