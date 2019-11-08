北市與布拉格締結姊妹市　協議載名「TAIPEI,TAIWAN」引爭議

▲捷克布拉格市長賀吉普Zdenek Hrib曾率團拜會台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

捷克首都布拉格與北京為姐妹市，但因北京拒刪條約裡的「一中條款」，雙方因而解除姐妹市關係，後布拉格轉向與台北市簽署姊妹市合約。8日祕書長薛春明赴民政委員會報告，但協議文件使用「THE CITY OF TAIPEI, TAIWAN」，引發爭論。有議員認為名稱違背中華民國憲法，有議員認為該文件已送布拉格市通過，沒有理由不接受。最後委員會決議暫擱。

下午總質詢時，議員林穎孟也問及此事，周台竹回應，依照締結姊妹市的程序，北市府、市議會通過後，要跟行政院報准，才能締結姊妹市。目前規劃，明年1月由柯市長率團到東歐訪問，包括將造訪布拉格市。周強調，今年10越布拉格檢討與北京市的一中條款，引發北京不快，後來布拉格是決定中止布拉格式的姊妹市關係，因此這次締約有非常大的政治意義。

▲台北市長柯文哲、發言人周台竹。（圖／記者屠惠剛攝）

北市府預計與布拉格締結姊妹市，薛春明8日與市府發言人周台竹赴議會民政委員會說明提案，補充內容文件中有一份雙方協議，指出布拉格已同意。但國民黨議員王浩發現，協議文件中使用「THE CITY OF TAIPEI, TAIWAN」，違背中華民國憲法，要求拿掉TAIWAN，否則就加R.O.C；王還質疑，議會都還未通過雙方締結姊妹市，竟已排好出訪行程。

無黨籍議員李慶元認為，原則上建議用「THE CITY OF TAIPEI」，沒必要觸碰TAIWAN話題，就此時此刻來講，台灣不是一個國家，不然就是挑起憲法爭議。李說，務實外交應用台北，除非對方不接受，那就不要締結了，可見對方另有目的。民進黨議員梁文傑指出，布拉格市議會已通過，既然布拉格都願意接受使用「THE CITY OF TAIPEI, TAIWAN」，台北市有什麼理由不接受？自己再去推翻？

薛春明表示，市府對城市外接很拚，擔心改用其他名稱布拉格不接受，盼通過提案；周台竹說，柯文哲對議約知情，明年1月12日出發，13日抵達布拉格參訪。

最後因為議員沒有共識，委員會召集人、議員應曉薇決議，提案暫擱，請市府把過去所有締結姊妹市議約名稱統整出來再進行報告。

▲台北市與布拉格締結姊妹市，但協議載名「TAIPEI,TAIWAN」引發爭議。（圖／記者陳家祥攝）