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勤彭蓁嫁台20年爭取不分區立委　凝聚陸配力量重返執政

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▲▼ 勤彭蓁。（圖／取自新聞稿圖片）

▲勤彭蓁為昆明台灣同胞投資企業協會會長，為兩岸搭起正面的橋梁。

政治中心／台北報導

2020大選國民黨不分區立委提名作業，競爭激烈，目前已進入緊鑼密鼓的最後階段。據了解，在安全名單中，將有一席女性、新住民的名額，而在民進黨執政以來連番造成兩岸關係緊張之際，同時具有女性台商、台灣媳婦等多元代表性的勤彭蓁，能否在兩岸亂局中發揮積極建設性的功能，尤其備受矚目。

勤彭蓁今年40歲，她生於大陸四川省，已經嫁來台灣22年，早已入籍台灣，擁有中華民國國籍與身分證，既是台灣媳婦，也是四個孩子的媽媽，大兒子更已在台服完兵役。後來她又到大陸創業、經商成功，現在是雲南昆明的台商協會會長，經常來往於兩岸之間。

▲▼ 勤彭蓁。（圖／取自新聞稿圖片）

勤彭蓁指出，由於民進黨政府不斷箝制兩岸正常的交流關係，以國安為名緊縮法令，更試圖透過「中共代理人法」，讓很多台商人心惶惶，深怕動輒得咎，因此，在立法院理應該有真正了解問題的溝通者，為保障台商正當的權益、也為促進兩岸經貿發展，提供更有力的幫助與服務。

勤彭蓁表示，她愛台灣、也了解台灣與大陸，身為台商協會會長，可以扮演積極正面的兩岸橋樑角色，來穩定台商、台生、台僑們困惑的心情，讓大家一起支持國民黨的兩岸政策，使雙方交流重回正軌。

▲▼ 勤彭蓁。（圖／取自新聞稿圖片）

除了上述環境背景的演變，促使她決心投入爭取不分區立委的提名之外，勤彭蓁更誓言，未來更要凝聚全台灣58萬新住民對國民黨的向心力，特別是其中約40萬來自大陸的配偶，加上他們的家屬、親友、同事與同學等，應有100萬到200萬的選票實力，可以團結起來支持國民黨重返執政。

勤彭蓁也表示，目前綠色執政以「新南向政策」為重心，陸配取得中華民國國籍的期限比東南亞的外配還要晚2年，因此將來在立法院中爭取公平提高陸配在台的法律地位，修正民進黨錯誤的差別待遇與外配政策，也是她將努力的重點。

她強調，對於部份媒體以負面思惟，反過來質疑陸配與台商背景的人士，若擔任立委將影響國家安全的問題，這是欠缺自信心的表現，所以現在也正在考驗國民黨的智慧，是否可以掌握了真正的民心所向。

 ▲▼ 勤彭蓁。（圖／取自新聞稿圖片）

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