RCEP將成「世界最大」自貿區　中評社：台灣被排除似已迷失

▲李克強4日在泰國曼谷出席第三次區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）領導人會議。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

針對預計2020年2月簽署的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），《中評社》8日指出，未來該協定會員國之間享有貿易免稅優惠，台灣產品卻要徵稅，必然削弱競爭力，加速台灣邊緣化，「被排除在RCEP之外，未來該怎麼辦，台灣似已迷失了。」

評論寫道，RCEP談判於2012年由東盟10個國家發起，邀請澳大利亞、中國、印度、日本、韓國、新西蘭6個國家參加，談判從2013年正式開始，旨在通過削減關稅及非關稅壁壘，建立16國統一市場的自由貿易協定，若RCEP成功，最終將涵蓋約35億人口，GDP總和達23萬億美元，佔全球總量的1／3，所涵蓋區域將成為世界最大的自貿區。

評論直言，而一直忙於選舉、不斷內耗的台灣，對RCEP的關注度不夠、或刻意漠視，「台灣企業何去何從，政府對策何在？沒有答案。」

評論強調，據相關統計，台灣與RCEP會員國貿易額佔整體對外貿易額將近6成，台灣當局一直在刻意淡化RCEP對台灣將帶來的衝擊，台灣社會也未意識到問題的嚴重性，「中國大陸在RCEP扮演主導角色，沒有『九二共識』，台灣在國際上寸步難行。」

針對印度暫不加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RECP），大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文日前表示，印度現在還有一些問題需要處理，大家都表示理解和尊重，除了中國大陸之外，RCEP的15個成員國也都會繼續與印度進行磋商，至於RCEP將於明年年中前完成文本，並且正式簽署。

►不只中國！陸商務部：印度和其他15個RECP成員都存在問題

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