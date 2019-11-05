簽RCEP、續推「一帶一路」　習近平宣告5大新開放措施

▲進博會開幕式，中共總書記習近平（中）和各國領導一同步入會場。（圖／翻攝自CCTV）

記者陳政錄／上海報導

第二屆「中國國際進口博覽會」今（5日）在上海開幕，繼去年提出對外開放的5方面舉措後，中共總書記習近平正式宣告新一批5大開放措施，內容從自主開放轉化為加大國際合作，包含將推動簽署RCEP等區域、對外貿易協議，續推「一帶一路」倡議、優化營商環境、完善開放格局、擴大市場開放。

習近平指出，中國共產黨剛剛舉行了十九屆四中全會，制定了關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定，其中包括很多深化改革、擴大開放的重要舉措。「我們將堅持對外開放的基本國策，堅持以開放促改革、促發展、促創新，持續推進更高水平的對外開放。」

▲第二屆中國國際進口博覽會開幕式，中共總書記習近平宣布大會開幕並發表主旨演講。（圖／記者陳政錄攝）

在市場開放方面，習近平表示，中國有近14億人口，中等收入群體規模全球最大，就好像中國老百姓有一句話，「世界那麼大，我想去看看」，在這裡我要說，「中國市場這麼大，歡迎大家都來看看。」

習近平表示，中方將培育一批進口貿易促進創新示範區，擴大對各國高質量產品和服務的進口。同時，繼續完善開放格局，繼續鼓勵自由貿易試驗區大膽試、大膽闖，加快推進海南自由貿易港建設，就是我們的海南省，全省建成自由貿易港，並配合京津冀協同發展、長江經濟帶發展、長三角區域一體化發展、粵港澳大灣區建設等，將製定黃河流域生態保護和高質量發展新的國家戰略，增強開放聯動效應。

▲進博會在上海召開。（圖／翻攝自CCTV）

優化營商環境上，習近平說，上個月，中國公佈了《優化營商環境條例》。今後，中國將繼續針對製約經濟發展的突出矛盾，在關鍵環節和重要領域加快改革步伐，「繼續縮減負面清單，完善投資促進和保護、信息報告等製度。中國將營造尊重知識價值的環境，完善知識產權保護法律體系。」

習近平在新開放措施中，最後兩項重點提及對國際合作領域的深化，包括透露區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）15個成員國已經整體上結束談判，希望協定能夠早日簽署生效。中國願同更多國家商簽高標準自由貿易協定，加快中歐投資協定、中日韓自由貿易協定、中國－海合會自由貿易協定談判進程，參與聯合國、二十國集團、亞太經合組織、金磚國家等機制合作。

最後，習近平表示，中方將繼續繼續推進共建「一帶一路。」他說，面向未來，中國將堅持新發展理念，繼續實施創新驅動發展戰略，著力培育和壯大新動能，不斷推動轉方式、調結構、增動力，推動經濟高質量發展，為世界經濟增長帶來新的更多機遇。

回顧習近平去年提出的開放措施，包括推出《外商投資法》、設立科創版、進一步減稅降費等，以自身改革帶動對外開放為基礎，而在今年的5大新開放舉措中，則更加側重在不斷完善自身領域的對外開放後，進一步深化國際合作。

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