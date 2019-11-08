離民宿只差一步...她「遭強開車門」拿酒瓶爆砸！左手撕裂傷　20萬全被搶

記者蕭可正、林昱萱／花蓮報導

花蓮縣新城鄉7日晚間發生一起可怕事件，事發當時一名女子本來要去飯店休息，卻在路途中被一名歹徒強拉車門，還被酒瓶打傷後腦杓，手臂上也有多處撕裂傷，巨大的力道讓她當場昏厥，而她清醒之後，身上的20萬元也不翼而飛。

▲女子的頭遭到酒瓶重擊。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

這起事件發生在7日晚間9時許，事發當時一名桃園女子到花蓮要找朋友，之後想說要在附近民宿住一晚，怎料在前往民宿的過程中，卻遭人強行把副駕駛座位的車門給拉開，那人還直接衝進去用酒瓶砸破她的頭，導致女子直接陷入昏迷。

此外，女子遭搶之前，曾經打電話給友人，聲稱自己被跟蹤，而她也向警方表示，自己遭三機車尾隨，之後對方攔車後將她拉下車，持拿酒瓶砸頭、勒住脖子後，搶走22萬9千現金，接著女子倒地後自行報案。

女子向警方表示，當時身上有20多萬的現金，懷疑現金被施暴者給拿走了，而女子的友人也表示，一般的歹徒不可能會知道女子身上有錢，因此懷疑可能是熟人所為，而至於詳細案情仍有待警方調查釐清。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

睡到一半動不了...她驚「要罵髒話嗎？」下秒開燈偷看鬆一口氣：左右護法

2歲童「墜奧萬大吊橋」慘死！媽目睹來不及拉 家屬淚：從橋板、防護網縫隙掉下

162cm應召妹躲套房做壞事！恩客嗆「太矮了」 馬伕秒氣炸：打X還要挑身高？