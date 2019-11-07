162cm應召妹躲套房做壞事！恩客嗆「太矮了」　馬伕秒氣炸：打X還要挑身高？

▲泰女在房間內從事性交易。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）



記者林昱萱／新北報導

一名男子「阿傑」（化名）涉嫌介紹泰國女子給應召業者賣淫，並加入集團從中獲利，但被警察發現之後，他隨即狡辯自己和泰女只是朋友，根本不知道對方在性交易，但法院卻調查出，他的手機裡留有與應召站的對話紀錄，裡面的一句「打炮還要挑身高」讓他露出馬腳。

判決指出，阿傑將泰女介紹給應召集團後，也開始擔任對方的馬伕，而他日前因為沒有接到泰女的報平安電話，隨即前往性交易場所查看，卻立馬被警方逮捕。離譜的是，阿傑不僅否認犯行，還聲稱自己和泰女是男女朋友，自己根本不知道對方在從事性交易。

不過，法院審理時發現，阿傑的手機裡有和應召集團的對話紀錄，內容討論到有男客嫌棄泰女身高太矮，阿傑當時還有嗆聲說：「162」、「是要多高？」、「打炮還要挑身高」，而也是這幾句話，成了阿傑被判刑的鐵證，且他對於案情的說詞反覆不一，因此被判6月徒刑，得易科罰金18萬元。

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