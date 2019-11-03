2歲童「墜奧萬大吊橋」慘死！媽目睹來不及拉　家屬淚：從橋板、防護網縫隙掉下

記者李忠憲、林昱萱／南投報導

南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區3日下午發生一起意外事故，事發當時一名年約2歲的孩童從70-80公尺高的奧萬大吊橋墜落，當場失去生命跡象，經送醫搶救後仍是不幸宣告不治。對此，家屬聲稱，發生事故的地點是在防護網跟橋板之間的縫隙，而目前詳細事情經過，警方仍在偵辦了解當中。

▲男童墜奧萬大吊橋，頭部重創亡。（圖／林務局提供）

據了解，男童父母帶著孩子3日前往奧萬大森林遊樂區進行家族旅遊，父母認為，吊橋與防護網的縫隙相當狹小、安全，因此讓年僅2歲的男童下來行走，全程也都在家人視線範圍內。

過程中男童疑似重心不穩，往防護網倒去，這一扶造成縫隙變大，當場踩空掉落，男童母親見狀，趕緊衝上前想拉住寶貝兒子，孰料，事件發生太快，憾事已經發生。

對此，南投林管處育樂課課長楊曼蕾表示，家屬聲稱發生地點在防護網跟橋板的縫隙，而目前警方已經在積極偵辦當中。

此外，奧萬大吊橋全長180公尺，高約90公尺，於2009年7月起用，到目前為止已約10年左右，在吊橋的周圍設有140公分高分的安全護網，每個月都會有人員定期去檢查。

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