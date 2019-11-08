飛行周期不到2.2萬次 印尼獅航兩波音737客機出現裂紋

▲印尼獅航繼之前發生JT610班機墜海悲劇後，如今又爆出旗下波音客機機身出現裂事件 。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

「路透社」報導，印尼「獅子航空」(Lion Air)發現旗下兩架架波音737NG(Next Generation)客機機身出現裂紋，但它們的飛行周期還不到飛航2.2萬次的安檢門檻。

印尼航空安全監管機構周五(8日)表示，獅航發現這兩架波音737 NG客機出現著結構性裂紋，但它們的飛行周期低於美國「聯邦航空管理局」(FAA)要求的檢查門檻。

報導指出，上述發現可能迫使「聯邦航空管理局」要求各航空公司檢查飛行周期低於2.26萬次的737 NG客機。據了解，每個周期通常代表一次飛行，包括起飛和降落。獅航的一名發言人表示，飛行周期不到2.2萬次即出現裂紋的飛，目前正在停飛維修，並且進行了檢查。

2018年，印尼獅航一架737 MAX客機從雅加達起飛後不久墜毀，機上189人全部罹難。自此印尼安全監管機構加強了對航空公司維修業務的審查。

美國「聯邦航空管理局」一名發言人表示，已要求運營商回報任何出現裂変的機縫，以便評估是否需要改變檢查命令。報導指出，發現737 NG機型出現裂変的航空公司包括美國西南航空、巴西廉價航企戈爾航空、澳洲的澳航以及大韓航空等。這些航空公司的飛機在發現裂変後已經停飛。