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「失重狀態熟成」12瓶紅酒　太空站開放企業做實驗

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▲紅酒被送上太空熟成。（圖／路透）

▲研究人員希望波爾多紅酒在太空發酵後，能有不同的風味。（圖／路透）

實習記者謝汶穎／綜合報導

12瓶波爾多紅酒4日搭乘太空船「天鵝座號」(Cygnus) 抵達國際太空站(ISS)，並「寄放」在太空環境熟成。這是一間新創公司所提出的實驗，研究失重(microgravity)和空間福射如何影響紅酒發酵和熟成，說不定能為食品產業開發新的口味和特性。

盧森堡的新創公司「太空貨物無限公司」(Space Cargo Unlimited)提出這項實驗，預計在3年內進行六次太空任務，而這次的紅酒熟成為第一步，希望在農業發展上能有所幫助。研究負責人萊伯特(Michael Lebert)表示，釀酒過程涉及酵母和細菌的化學反應，所以紅酒會是這次任務最理想的選擇。

12瓶紅酒存放在太空的同時，地球上也會存放同樣的一批產品做為對照組，經過一年後再運回比較。而這些樣品被保存在密封的金屬罐當中，並保持在攝氏18度的恆溫下。實驗如果有所成效，可能會在食品保鮮和製作上廣泛的運用。

根據美聯社報導，除了紅酒，天鵝號這次還運載太空烤箱、跑車零件等商業產品。太空烤箱將測試在失重的環境中，是否能夠進行烘焙。NASA逐漸開始開放私人企業利用太空的特性做一些商業活動，未來可能會發展更多的貨物實驗。

這不是第一次有酒類商品進入太空中。百威啤酒(Budweiser)就曾將大麥的種子送到太空站，希望成為火星的第一杯飲料。一名法國太空人也曾在1985年出發前，隨手拿了一瓶紅酒就帶上路。

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