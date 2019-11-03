太空烤箱飛上天！　巧克力餅乾將成為飛行員菜單新選擇

▲民眾齊聚見證天鵝號太空船起飛。（圖／翻攝自NASA官網）

實習記者施怡妏／綜合報導

天鵝號（The Cygnus）貨運太空船在2日從美國維吉尼亞州起飛，載著特別設計過的「太空烤箱」、跑車零件和防彈背心。這一次的飛行將測試，在失重的太空環境中，餅乾是否能夠進行烘烤，如果成功了未來太空人在飛行時，菜單上又可以多一道美食，將成為太空中有史以來第一個烘烤的食物。

根據BBC報導，餅乾麵糰由希爾頓的DoubleTree飯店所提供，口味選擇大多人都喜歡的巧克力。酒店表示，這是一項具有重大意義的「微重力實驗」，讓長時間的太空旅行可以更舒適；當餅乾進入太空時，一定會與在地球上的形狀有所不同，只是不知道差別會有多大。

▲天鵝號於2日升空前往國際太空站。（圖／翻攝自NASA官網）

DoubleTree飯店平時在辦理入住手續時，會向客人送出溫暖的巧克力餅乾。飯店高級副總裁兼全球負責人Shawn McAtee表示，「我們的餅乾不僅會成為全球第一個在太空烘烤的食品，也將成為在太空中第一個提供服務的飯店。」

除此之外，此趟飛行太空人也將測試防彈背心的舒適度。而義大利汽車藍寶堅尼派出跑車所使用的碳纖維樣品，將測試產品直接暴露在太空中，將會產生什麼影響。天鵝號是藉由諾斯洛普·格魯曼公司的安塔瑞斯火箭(Antares)發射運送物資，此次運輸重量為3,700公斤，預計將在週一抵達國際太空站。

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