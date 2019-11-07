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台灣民政府秘書長林志昇意外死亡　地院：吸金案個人部分不受理

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▲台灣民政府秘書長林志昇6日病逝，生前涉及加重詐欺取財與違法吸金案部分，桃園地院7日指出，涉案部分將不受理。（圖／取自東森新聞）

▲台灣民政府秘書長林志昇6日病逝，生前涉及加重詐欺取財與違法吸金案，桃園地院7日指出，涉案部分將不受理。（圖／東森新聞）

記者沈繼昌／桃園報導

台灣民政府祕書長林志昇6日在住家意外死亡，生前涉嫌違法吸金逾7億元遭檢方依組織犯罪防制條例、加重詐欺取財、洗錢等罪嫌提起公訴，桃園地院7日指出，林志昇因意外死亡，他個人涉案部分將不受理，但同案還有林姓妻子等被告涉案，地院仍依法進行審理。

檢警指出，69歲的林志昇於2008年成立台灣民政府，後來虛構「美國軍事政府」授權發行身分證、車牌、旅行證、代訓政府官員等，涉嫌向不知情被害人收取鉅額費用，違法吸金逾7億元，檢警在其住處搜出現金1.3億元，至少有超過300人受害，檢方去年7月將林志昇夫婦與幹部共6人以涉嫌組織犯罪、詐欺、洗錢防制法罪嫌提起公訴，林志昇去年10月獲得交保，台灣民政府位於桃園市龜山區租用樓房，在今年7月遭市政府拆除。

桃園地院7日上午開庭審理林志昇涉及組織犯罪、洗錢等案，因林志昇6日晚間病逝未出庭，承審法官得知林志昇已死亡，所涉違法吸金案等部分，地院作出不受理判決。

桃檢7日相驗後指出，林志昇因在住家跌倒，導致外傷性顱內出血、中樞神經衰竭死亡，家屬製作筆錄時透露，林志昇生前患有攝護腺癌末期與高血壓，對死亡並無意見。

桃檢7月間已起訴林志昇，但案件尚未審結，桃園地院針對林志昇涉案部分已不受理，但檢方起訴林志昇妻子林梓安等被告，將繼續審理，不受影響；至於林志昇被檢方查扣1億3000萬元現金，將由合議庭認定是否為不法所得，地院說，若合議庭認定1億3000萬元等財產為不法所得，將會發還被害人，若合議庭未認定1億3000萬元等財產為不法所得，將視為林志昇遺產，被害人可經由民事訴訟等途徑追討。

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