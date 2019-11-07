詐欺慣犯甫結束羈押又犯案　落網嗆警「下次不會被抓」

▲桃園市張姓男子今年9月才因詐欺案才結束羈押，竟重操舊業詐欺遭警方查獲，並起出大批人頭帳戶與金融卡等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男今年9月才因詐欺案結束羈押，未料甫獲釋立即招兵買馬另起爐灶，桃園警分局掌握張以網路下單重複扣款等詐騙犯罪方式，指揮新進車手在ATM領錢，5日晚間再度逮獲張男與擔任車手頭何姓男子到案，張落網後居然向警方嗆聲「被抓算他倒楣，下次再行動，一定不會被抓」，警方則起出人頭帳戶存簿與近60萬元贓款等證物，全案依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。

警方調查，25歲的張姓男子以網路購物下單錯誤遭重覆扣款等老梗詐騙方法，騙取被害人前往金融機構ATM，再依指示匯款到人頭帳戶，警方於今年5月查獲將張男送辦，張被羈押4個月後於9月底才結束。

▲桃園警方逮捕張姓男子為首詐騙集團，起出近60萬元贓款等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，張男結束羈押後，居然另起爐灶重組詐騙集團，私下招兵買馬補進車手等成員，警方跟監多時，查獲張男與多位詐騙集團成員，包括車手頭的何男帶領還是「實習車手」成員前往ATM領錢，5日晚間檢方指揮偵辦下，持法院拘票在桃園區某汽車旅館內逮捕張男等5名詐騙成員到案。

張男被捕後坦承犯案，甚至向專案小組放話，曾參加過專業詐騙集團訓練，對詐騙手法與規避警方查緝方式瞭若指掌，這次被抓算他倒楣，下次若再度「行動」，警方一定抓不到，全案警方依詐欺罪嫌將張男等成員移送偵辦。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►紡織廠積欠勞保健保費 桃園檢拍賣機台和土地「進帳千萬」

►楊梅6層獨棟豪宅竟是詐騙大本營 「搞小團體罰10萬」規章超好笑

►正妹檢察官劉昱吟常遭誤認是女模 網友「好想被起訴」...女警妹也亮眼



