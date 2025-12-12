4人攀東卯山抄捷徑迷路！1人滑落30米2人困峭壁　勇消成功救援

▲▼一行4人登山隊爬東卯山因抄捷徑受困峭壁，其中一名女性山友滑落30米邊坡幸被樹幹擋住，搜救人員前往救援送醫。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

一行4人2男2女登山隊昨(11)日前往台中市和平區攀爬谷關七雄之一的東卯山，下山時抄捷徑卻迷路受困峭壁上。其中69歲女山友滑落30米邊坡，同行友人立即向警方報案並自行下切找到步道求援，另兩人在峭壁上等待救援。消防局獲報後立即出動二大隊和平分隊前往救援。

台中市消防局表示，昨(11)日13時44分接到民眾報案指稱在和平區東卯山登山步道4.7k附近抄捷徑時走至峭壁處，一名女山友滑落邊坡需要協助。勤指中心派遣轄區和平分隊，出動各式消防車3輛、消防人員7名，現場由小隊長黃來昇率隊前往救援。

下午16時26分搜救人員接觸到傷者(女性約69歲）滑落邊坡在步道上，右腳腳踝疑似扭傷。經檢傷右腳腳踝疑似骨折意識清醒無法行走，搜救人員背負及獨輪車運送，受困在峭壁的兩人也運用繩索將其滑降至安全步道上後護送下山於20時12分抵達登山口，傷者由和平91後送東勢農民醫院救治。台中市消防局呼籲，登山確勿離開步道抄捷徑，很容易誤入獵徑造成迷路或受困，應冷靜報案待在安全處等待救援。