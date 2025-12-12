　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

4人攀東卯山抄捷徑迷路！1人滑落30米2人困峭壁　勇消成功救援

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼一行4人登山隊爬東卯山因抄捷徑受困峭壁，其中一名女性山友滑落30米邊坡幸被樹幹擋住，搜救人員前往救援送醫。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

一行4人2男2女登山隊昨(11)日前往台中市和平區攀爬谷關七雄之一的東卯山，下山時抄捷徑卻迷路受困峭壁上。其中69歲女山友滑落30米邊坡，同行友人立即向警方報案並自行下切找到步道求援，另兩人在峭壁上等待救援。消防局獲報後立即出動二大隊和平分隊前往救援。

台中市消防局表示，昨(11)日13時44分接到民眾報案指稱在和平區東卯山登山步道4.7k附近抄捷徑時走至峭壁處，一名女山友滑落邊坡需要協助。勤指中心派遣轄區和平分隊，出動各式消防車3輛、消防人員7名，現場由小隊長黃來昇率隊前往救援。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

下午16時26分搜救人員接觸到傷者(女性約69歲）滑落邊坡在步道上，右腳腳踝疑似扭傷。經檢傷右腳腳踝疑似骨折意識清醒無法行走，搜救人員背負及獨輪車運送，受困在峭壁的兩人也運用繩索將其滑降至安全步道上後護送下山於20時12分抵達登山口，傷者由和平91後送東勢農民醫院救治。台中市消防局呼籲，登山確勿離開步道抄捷徑，很容易誤入獵徑造成迷路或受困，應冷靜報案待在安全處等待救援。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／謝柏輝猝逝！　享年52歲
26歲男主人遭蟒蛇狂纏到「休克斷片」　清醒道歉了
快訊／日本驚傳私人飛機「衝出跑道」！
iOS 26.2即將釋出！　多項重點更新一次看
媽媽被騙130萬！女兒肉身趴車畫面曝　7親友當街圍捕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

馬防部爆「租帳戶」當詐團人頭戶！指揮官劉慎謨遭火速拔官

遛蛇意外還原！26歲男主人遭蟒狂纏到「休克斷片」　清醒受訪道歉

捲入黃國昌狗仔案被約談！謝幸恩吐心聲：值得傷害這麼多人嗎

爬坡載貨更實用！扶輪社贈新店戒治所2輛鐵牛車　特教打擊樂團助陣

三寶爸偷聊酒店妹！她嬌喊「整天只想X我」：照顧下半身太多了

4人攀東卯山抄捷徑迷路！1人滑落30米2人困峭壁　勇消成功救援

越南移工當車手！坑5台灣人騙走35萬　1%抽成沒拿到...重判7年半

復健診所對女童3度露鳥！噁男辯：是給護理師看　慘被法官打臉

瞬間畫面曝！高雄54歲警外出抓車手　騎車自撞違停貨車…不幸殉職

台中男遭機車撞傷落跑！警苦追1週逮人　竟是15歲少女無照闖禍

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

閒置校舍變身悠活藝文基地 山海藝術城跨步永續發展新篇章

馬防部爆「租帳戶」當詐團人頭戶！指揮官劉慎謨遭火速拔官

遛蛇意外還原！26歲男主人遭蟒狂纏到「休克斷片」　清醒受訪道歉

捲入黃國昌狗仔案被約談！謝幸恩吐心聲：值得傷害這麼多人嗎

爬坡載貨更實用！扶輪社贈新店戒治所2輛鐵牛車　特教打擊樂團助陣

三寶爸偷聊酒店妹！她嬌喊「整天只想X我」：照顧下半身太多了

4人攀東卯山抄捷徑迷路！1人滑落30米2人困峭壁　勇消成功救援

越南移工當車手！坑5台灣人騙走35萬　1%抽成沒拿到...重判7年半

復健診所對女童3度露鳥！噁男辯：是給護理師看　慘被法官打臉

瞬間畫面曝！高雄54歲警外出抓車手　騎車自撞違停貨車…不幸殉職

台中男遭機車撞傷落跑！警苦追1週逮人　竟是15歲少女無照闖禍

快訊／謝柏輝猝逝！　享年52歲

書香耶誕！課本作者暖心贈書新北　用童話陪孩子遇見閱讀

馬防部爆「租帳戶」當詐團人頭戶！指揮官劉慎謨遭火速拔官

獨家專訪／賴佩霞洋女婿9次心臟手術　「35歲仍病逝」內幕曝光

遛蛇意外還原！26歲男主人遭蟒狂纏到「休克斷片」　清醒受訪道歉

取代G7？川普政府擬研議「核心五國」　中國、俄羅斯都入列

捲入黃國昌狗仔案被約談！謝幸恩吐心聲：值得傷害這麼多人嗎

勞動部多項就業促進措施　協助身心障礙者穩定就業

快訊／北海道新千歲機場私人飛機「衝出跑道」！　消防緊急趕抵

台南境外生關懷到企業　職安宣導更貼心

【炸出火球】烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪

社會熱門新聞

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

應召女進門秒脫光　下場全被逮

聖石董座「乾女兒」身分曝！　看SWAG臀部刺青才知被綠

兒赴泰選妃來台下海　父女找「老闆」爽抽皮肉錢

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

即／高雄警抓車手殉職　騎車撞違停貨車身亡

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

屏東男遭蛇緊纏　「蟒蛇掛脖」畫面曝

開價10萬包養伸狼爪　超商店員下場GG

索討分紅遭拒狠批後道歉　逢大：強化學生素養

女騎機車闖國道　3輛紅斑馬包圍攔車

瞬間畫面曝！高雄54歲警抓車手　騎車自撞違停貨車亡

更多熱門

關鍵字：

谷關七雄，東卯山，抄捷徑，滑落，救援

讀者迴響

熱門新聞

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

李伊庚形象全毀！好色喊：沒看過E奶「露骨私小10歲嫩妹」對話外流

應召女進門秒脫光　下場全被逮

藍台中市長內參民調　江啟臣輾壓楊瓊瓔

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

胡瓜宣布《大集合》只主持到1／31　

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面