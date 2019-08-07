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自稱檢舉違停卻惡意騷擾　無聊男狂打110報案117通挨罰

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▲黃姓男子去年6月間一整天共撥打110警方報案專線多達117通，地院依社維法開罰1萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲黃姓男子去年6月間一整天共撥打110警方報案專線多達117通，地院依社維法開罰1萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子去年6月間為檢舉中壢區違規停車，一天之內狂打警方報案專線110多達117通之多，員警不堪其擾查出都是黃男所為依法送辦；地院查出，黃自稱檢舉違停卻造成員警困擾，根本是惡意騷擾，依違反社會秩序維護法開罰1萬元。

地院指出，住在中壢區的黃姓男子去年6月5日自稱要檢舉市區違規停車，從上午11時44分起至當晚10時49分為止，總計撥打110報案專線多達117通，警方事後循線查到都是黃男所為；警方統計，當天撥打10專線電話頻繁且任意，事後查出都是黃男所為，根據電話紀錄顯示，黃撥打110內容多不出聲、未接通或講一半就掛掉狀況，已經是惡意騷擾。

黃男在偵訊時辯稱，他是為了要檢舉中壢區某家醫院、中正路、義民路、忠孝路與興榮路等路段違規停車，要打電話到受理排除障礙為止，並非無故亂打110。

法院查出，黃在12小時間連打110高達117次，黃無法提出任何具體事證供警方查證，其行為已屬於惡意騷擾，當時若遇其他緊急事故撥打110恐已影響民眾權益，黃男此舉非常不應該，法官審理後依違反社會秩序維護法裁定處罰黃男1萬元。

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關鍵字：無聊男,狂打110,一天狂打117通,地院,社維法開罰

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