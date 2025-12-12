爬坡載貨更實用！扶輪社贈新店戒治所2輛鐵牛車　特教打擊樂團助陣

▲法務部矯正署新店戒治所12日接受多個扶輪社共同捐贈2輛動力搬運車（鐵牛車），提高所內陡坡運貨效率。（圖／新店戒治所提供）

記者黃哲民／台北報導

法務部矯正署新店戒治所內部地形多陡坡，運送物資仰賴俗稱鐵牛車的動力搬運車，但現有用車過於老舊常報修，所方為每輛10萬餘元的添購費用傷腦筋，華城扶輪社1個多月前參訪得知所方需求，立刻與友社共同募款採購2輛，今（12日）到所內舉辦捐贈儀式，慷慨為矯正工作送暖。

新店戒治所是協助收容人戒除毒癮、重返社會的重要機構，因靠山地形起伏，所內有不少陡坡，利用鐵牛車載運餐飲、生活必需品與清潔、照護器材，比使用其他車輛方便，對於維持所內日常運作與提供完善戒治環境，發揮重要功能，但所內原有的7、8輛鐵牛車過舊、常報修，有3輛已快掛點。

▲新店戒治所內部多陡坡，使用動力搬運車（鐵牛車）搬運物資較方便。（圖／新店戒治所提供）

剛好國際扶輪3482地區多個扶輪社，今年（2025年）10月底參訪新店戒治所，交流中得知所方想汰換3輛鐵牛車、正頭痛如何籌措每輛10餘萬元費用，因此發起為所方募款換車行動。

其中台北華城扶輪社社長蔡曉蘋，長期在新店戒治所內技藝班教收容人煮咖啡，與所方淵源甚深，華城與扶輪社其他友社共襄盛舉，僅1個多月，就添購2輛全新柴油動力搬運車，而且採用電子點火啟動，比所方新買的拉繩啟動車款更高檔、更能載，且操作簡便。

▲法務部矯正署新店戒治所12日接受多個扶輪社共同捐贈2輛動力搬運車（鐵牛車），提高所內陡坡運貨效率。（圖／新店戒治所提供）

扶輪社今到所內舉辦2輛鐵牛車捐贈儀式，並安排文山特教親子打擊天使樂團表演揭幕，特教學生與家長共同演奏充滿生命力的打擊樂，展現自信與韌性，讓簡單隆重的儀式，增添鼓舞人心的氛圍。

新店戒治所所長張建國致贈感謝狀，肯定扶輪社慷慨送暖、協助提升行政效率、優化戒治處遇環境，天使樂團的演出，更證明不論出身或背景，每個人都有發光發熱的潛能，這份鼓勵的力量，對於正尋求重生的收容人而言，是無價的精神食糧，期許收容人感受社會的支持，堅定改過向善決心。