　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

爬坡載貨更實用！扶輪社贈新店戒治所2輛鐵牛車　特教打擊樂團助陣

▲▼法務部矯正署新店戒治所12日接受多個扶輪社共同捐贈2輛動力搬運車（鐵牛車），提高所內陡坡運貨效率。（圖／新店戒治所提供）

▲法務部矯正署新店戒治所12日接受多個扶輪社共同捐贈2輛動力搬運車（鐵牛車），提高所內陡坡運貨效率。（圖／新店戒治所提供）

記者黃哲民／台北報導

法務部矯正署新店戒治所內部地形多陡坡，運送物資仰賴俗稱鐵牛車的動力搬運車，但現有用車過於老舊常報修，所方為每輛10萬餘元的添購費用傷腦筋，華城扶輪社1個多月前參訪得知所方需求，立刻與友社共同募款採購2輛，今（12日）到所內舉辦捐贈儀式，慷慨為矯正工作送暖。

新店戒治所是協助收容人戒除毒癮、重返社會的重要機構，因靠山地形起伏，所內有不少陡坡，利用鐵牛車載運餐飲、生活必需品與清潔、照護器材，比使用其他車輛方便，對於維持所內日常運作與提供完善戒治環境，發揮重要功能，但所內原有的7、8輛鐵牛車過舊、常報修，有3輛已快掛點。

▲▼法務部矯正署新店戒治所12日接受多個扶輪社共同捐贈2輛動力搬運車（鐵牛車），提高所內陡坡運貨效率。（圖／新店戒治所提供）

▲新店戒治所內部多陡坡，使用動力搬運車（鐵牛車）搬運物資較方便。（圖／新店戒治所提供）

剛好國際扶輪3482地區多個扶輪社，今年（2025年）10月底參訪新店戒治所，交流中得知所方想汰換3輛鐵牛車、正頭痛如何籌措每輛10餘萬元費用，因此發起為所方募款換車行動。

其中台北華城扶輪社社長蔡曉蘋，長期在新店戒治所內技藝班教收容人煮咖啡，與所方淵源甚深，華城與扶輪社其他友社共襄盛舉，僅1個多月，就添購2輛全新柴油動力搬運車，而且採用電子點火啟動，比所方新買的拉繩啟動車款更高檔、更能載，且操作簡便。

▲▼法務部矯正署新店戒治所12日接受多個扶輪社共同捐贈2輛動力搬運車（鐵牛車），提高所內陡坡運貨效率。（圖／新店戒治所提供）

▲法務部矯正署新店戒治所12日接受多個扶輪社共同捐贈2輛動力搬運車（鐵牛車），提高所內陡坡運貨效率。（圖／新店戒治所提供）

扶輪社今到所內舉辦2輛鐵牛車捐贈儀式，並安排文山特教親子打擊天使樂團表演揭幕，特教學生與家長共同演奏充滿生命力的打擊樂，展現自信與韌性，讓簡單隆重的儀式，增添鼓舞人心的氛圍。

新店戒治所所長張建國致贈感謝狀，肯定扶輪社慷慨送暖、協助提升行政效率、優化戒治處遇環境，天使樂團的演出，更證明不論出身或背景，每個人都有發光發熱的潛能，這份鼓勵的力量，對於正尋求重生的收容人而言，是無價的精神食糧，期許收容人感受社會的支持，堅定改過向善決心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／謝柏輝猝逝！　享年52歲
26歲男主人遭蟒蛇狂纏到「休克斷片」　清醒道歉了
快訊／日本驚傳私人飛機「衝出跑道」！
iOS 26.2即將釋出！　多項重點更新一次看
媽媽被騙130萬！女兒肉身趴車畫面曝　7親友當街圍捕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

馬防部爆「租帳戶」當詐團人頭戶！指揮官劉慎謨遭火速拔官

遛蛇意外還原！26歲男主人遭蟒狂纏到「休克斷片」　清醒受訪道歉

捲入黃國昌狗仔案被約談！謝幸恩吐心聲：值得傷害這麼多人嗎

爬坡載貨更實用！扶輪社贈新店戒治所2輛鐵牛車　特教打擊樂團助陣

三寶爸偷聊酒店妹！她嬌喊「整天只想X我」：照顧下半身太多了

4人攀東卯山抄捷徑迷路！1人滑落30米2人困峭壁　勇消成功救援

越南移工當車手！坑5台灣人騙走35萬　1%抽成沒拿到...重判7年半

復健診所對女童3度露鳥！噁男辯：是給護理師看　慘被法官打臉

瞬間畫面曝！高雄54歲警外出抓車手　騎車自撞違停貨車…不幸殉職

台中男遭機車撞傷落跑！警苦追1週逮人　竟是15歲少女無照闖禍

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

閒置校舍變身悠活藝文基地 山海藝術城跨步永續發展新篇章

馬防部爆「租帳戶」當詐團人頭戶！指揮官劉慎謨遭火速拔官

遛蛇意外還原！26歲男主人遭蟒狂纏到「休克斷片」　清醒受訪道歉

捲入黃國昌狗仔案被約談！謝幸恩吐心聲：值得傷害這麼多人嗎

爬坡載貨更實用！扶輪社贈新店戒治所2輛鐵牛車　特教打擊樂團助陣

三寶爸偷聊酒店妹！她嬌喊「整天只想X我」：照顧下半身太多了

4人攀東卯山抄捷徑迷路！1人滑落30米2人困峭壁　勇消成功救援

越南移工當車手！坑5台灣人騙走35萬　1%抽成沒拿到...重判7年半

復健診所對女童3度露鳥！噁男辯：是給護理師看　慘被法官打臉

瞬間畫面曝！高雄54歲警外出抓車手　騎車自撞違停貨車…不幸殉職

台中男遭機車撞傷落跑！警苦追1週逮人　竟是15歲少女無照闖禍

快訊／謝柏輝猝逝！　享年52歲

書香耶誕！課本作者暖心贈書新北　用童話陪孩子遇見閱讀

馬防部爆「租帳戶」當詐團人頭戶！指揮官劉慎謨遭火速拔官

獨家專訪／賴佩霞洋女婿9次心臟手術　「35歲仍病逝」內幕曝光

遛蛇意外還原！26歲男主人遭蟒狂纏到「休克斷片」　清醒受訪道歉

取代G7？川普政府擬研議「核心五國」　中國、俄羅斯都入列

捲入黃國昌狗仔案被約談！謝幸恩吐心聲：值得傷害這麼多人嗎

勞動部多項就業促進措施　協助身心障礙者穩定就業

快訊／北海道新千歲機場私人飛機「衝出跑道」！　消防緊急趕抵

台南境外生關懷到企業　職安宣導更貼心

【炸出火球】烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪

社會熱門新聞

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

應召女進門秒脫光　下場全被逮

聖石董座「乾女兒」身分曝！　看SWAG臀部刺青才知被綠

兒赴泰選妃來台下海　父女找「老闆」爽抽皮肉錢

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

即／高雄警抓車手殉職　騎車撞違停貨車身亡

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

屏東男遭蛇緊纏　「蟒蛇掛脖」畫面曝

開價10萬包養伸狼爪　超商店員下場GG

索討分紅遭拒狠批後道歉　逢大：強化學生素養

女騎機車闖國道　3輛紅斑馬包圍攔車

瞬間畫面曝！高雄54歲警抓車手　騎車自撞違停貨車亡

更多熱門

相關新聞

黃偉哲感謝台北市北區扶輪社善心捐贈86萬助災區學生安心就學

黃偉哲感謝台北市北區扶輪社善心捐贈86萬助災區學生安心就學

台北市北區扶輪社親恩慈善基金關懷丹娜絲颱風重創台南災區學生，捐贈每位學生全聯福利中心儲值卡3600元，共援助61校240名學生，總捐款逾新台幣86萬餘元。捐贈表揚儀式於今天在市府永華市政中心舉行，台南市長黃偉哲親自致贈感謝狀，與受贈學校代表共同對善舉表示感謝。

斗六扶輪社捐後勤器材　消防局：最實在的支持

斗六扶輪社捐後勤器材　消防局：最實在的支持

扶輪社捐生理監視器　助基隆強化救護能量

扶輪社捐生理監視器　助基隆強化救護能量

瑞科扶輪社捐助48萬元及物資　台東三校致謝

瑞科扶輪社捐助48萬元及物資　台東三校致謝

扶輪3501地區24-25年度團隊與凱蒂社　贈花蓮搜救中巴

扶輪3501地區24-25年度團隊與凱蒂社　贈花蓮搜救中巴

關鍵字：

新店戒治所鐵牛車動力搬運車打擊樂扶輪社

讀者迴響

熱門新聞

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

李伊庚形象全毀！好色喊：沒看過E奶「露骨私小10歲嫩妹」對話外流

應召女進門秒脫光　下場全被逮

藍台中市長內參民調　江啟臣輾壓楊瓊瓔

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

胡瓜宣布《大集合》只主持到1／31　

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面