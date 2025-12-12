　
社會 社會焦點 保障人權

三寶爸偷聊酒店妹！她嬌喊「整天只想X我」：照顧下半身太多了

▲陪酒,酒店小姐,喝酒,約會,兩性。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲人妻發現丈夫與酒店小姐LINE對話內容充滿性暗示，憤而提告。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者曾羿翔／綜合報導

一段婚姻關係破裂的背後，牽扯出丈夫與八大行業女子間超越職業範疇的曖昧關係。雲林一名人妻小欣與丈夫阿銘（均為化名）結婚多年，育有三名子女，兩人於2024年底正式離婚。離婚後，小欣難以接受婚姻尚存時，阿銘與酒店小姐阿麗（化名）之間的親密互動，遂提起民事訴訟，控告兩人侵害配偶權，原請求新台幣100萬元精神賠償。

雲林地方法院近日審理結果，雖阿銘辯稱與阿麗僅為「客人與小姐」的職業互動，但雙方LINE對話內容充滿性暗示，互稱「寶貝」、「老公」、「老婆」，並出現「整天只想X我」等語，言語親密程度明顯逾越一般社交。兩人亦曾多次外出約會，甚至一起到朋友家，被認定非單純陪酒關係。

判決書還揭露，兩人間的對話露骨又帶情感，女方曾說：「你照顧我、我照顧你的下半身」，男方則回：「我是照顧你全身」，女方再說：「你照顧我的下半身太多了」、「我一次就嚇到」，而阿銘更表示：「我不敢說我是最好的男人，但我一定會全心全意的去愛你照顧你」。這些內容遠非工作互動能合理解釋，法院因此認定兩人關係已嚴重逾越一般社會容忍範圍。

阿麗雖未出庭，但書面答辯中坦承與阿銘有密切互動，並聲稱是為業績迎合對方感情需求，並無真心。然而法院認為，無論是否出於業務操作，雙方互動已構成對婚姻誠實義務的重大侵害。

法院審酌小欣與阿銘已分居一年以上，婚姻早已名存實亡，且小欣因阿銘長期欠債，早已帶子女搬回娘家生活，認定婚姻破裂並非全因阿銘與阿麗之關係所致。因此，雖確認兩人行為構成侵害配偶權，但考量整體情節，將精神慰撫金判定為10萬元，並由阿銘與阿麗連帶賠償，附帶年息5%利息。

此案突顯婚姻破裂與第三者關係之複雜性，也再次釐清即便為八大行業從業者，與已婚者過度親密仍可能構成法律責任。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

